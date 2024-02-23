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    • Haberler > Gündem > Erdoğan'dan çocuklar ile güldüren diyalog: 'Siz hiç korkmayın gümbür gümbür geliyoruz'

    Erdoğan'dan çocuklar ile güldüren diyalog: 'Siz hiç korkmayın gümbür gümbür geliyoruz'

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Erdoğan, Balıkesir, CHP, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Balıkesir'de vatandaşlarla bir araya geldi. Balıkesir ziyareti sırasında Erdoğan ile Sarp ve Rümeysa adlı çocukların diyalogu izleyenlerin yüzünü güldürdü.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Balıkesir seçmeni ile bir araya geldi. AK Parti tarafından düzenlenen mitingde CHP ve İyi Parti arasında Balıkesir üzerinden tartışılan "borç" mesesine değinen Erdoğan'ın çocuklar ile güldüren diyalogu dikkat çekti.

    ERDOĞAN'DAN GÜLDÜREN DİYALOG

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyareti sırasında çocuklarla arasındaki sohbet kameralara yansıdı.

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye girişinde Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sagay'ın kızı Rümeysa Sagay ve Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka'nın oğlu Sarp Aka ile tanıştı.

    SİZ HİÇ KORKMAYIN GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYORUZ

    Çocukların heyecanla anlattıklarını dinleyen Erdoğan, çocukları severek sohbet etti. Sarp Aka, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Balıkesir'i merak etmeyin. Siz hiç korkmayın, devam edin. Başaracağız. Gümbür gümbür geliyoruz" dedi. Erdoğan'ın çocuklarla ilginç diyaloğu kameralara yansıdı.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı
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