Erdoğan'dan çocuklar ile güldüren diyalog: 'Siz hiç korkmayın gümbür gümbür geliyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Balıkesir'de vatandaşlarla bir araya geldi. Balıkesir ziyareti sırasında Erdoğan ile Sarp ve Rümeysa adlı çocukların diyalogu izleyenlerin yüzünü güldürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Balıkesir seçmeni ile bir araya geldi. AK Parti tarafından düzenlenen mitingde CHP ve İyi Parti arasında Balıkesir üzerinden tartışılan "borç" mesesine değinen Erdoğan'ın çocuklar ile güldüren diyalogu dikkat çekti.

ERDOĞAN'DAN GÜLDÜREN DİYALOG

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyareti sırasında çocuklarla arasındaki sohbet kameralara yansıdı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye girişinde Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sagay'ın kızı Rümeysa Sagay ve Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka'nın oğlu Sarp Aka ile tanıştı.

SİZ HİÇ KORKMAYIN GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYORUZ

Çocukların heyecanla anlattıklarını dinleyen Erdoğan, çocukları severek sohbet etti. Sarp Aka, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Balıkesir'i merak etmeyin. Siz hiç korkmayın, devam edin. Başaracağız. Gümbür gümbür geliyoruz" dedi. Erdoğan'ın çocuklarla ilginç diyaloğu kameralara yansıdı.