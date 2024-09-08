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Erdoğan'dan 'paralel yemin'e temizlik vurgusu: O kılıçları kime çekiyorsunuz?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı, bizzat katılıp birinciye diplomasını verdiği törenin ardından kılıçlarını havaya kaldırıp toplu hâlde ‘paralel yemin’ eden teğmenler için net konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Kongre Merkezinde 21. İmam Hatipliler Kurultayında konuştu. Cumhurbaşkanı, Kara Harp Okulu Mezuniyet Törenindeki kılıçlı yemin olayına ilk defa değindi ve “Ordumuzun tekrar yıpratılmasına izin vermeyiz” dedi. “Bu kılıçları kime çekiyorsun?” diye soran Erdoğan şunları söyledi: Bu ordu milletindir ve milletimizin göz bebeğidir. Ordumuzun tekrar yıpratılmasına izin vermeyiz. Geçenlerde malum mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmalar yapılıyor. Bu 30 kişi olabilir, 50 kişi olabilir. Kim olursa olsun, bunların ordumuzun içinde olması mümkün değil. Bakıyorsun, 3 tane birinci olan kızımız var. Bu kızlarımızdan birinin ismi İkra, üç kardeş adı İkra, Manisalı ve birinci oldu. Diğer ikisi onlar da yine birer Anadolu yavrusu. Fakat tabii bu oyuna nasıl geldiler, gelindi. Bu konuyla ilgili olarak üniversiteyle, Kara Kuvvetleriyle, Millî Savunma ile görüşmelerimizi yaptık. Bunların süratle temizlenmesi için de adımlarımızı atıyoruz. Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine fırsat vermeyiz. Demokratik denetim mekanizmaları çerçevesinde gerekli adımları mutlaka atarız ve atacağız. 

ÖZEL ‘MANİDAR’ DEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözlerine, CHP lideri Özgür Özel tepki gösterdi. Özgür Özel “8 gün durup düşünüp sonra bu tepkiyi vermek çok manidar. Bu ahlaki de değildir, vicdani de değildir. Bu hamle siyasidir ama yersiz ve haksızdır. Bunu milletimiz unutmaz ve affetmez. Vazgeçin” dedi.

VATANIMIZ TEHLİKELİ BİR SALDIRININ ALTINDADIR

Erdoğan “Şuna dikkat edin. En çok da imanımıza, inanç değerlerimize, ilim ve irfan yuvalarımıza saldırıyorlar” dedi. Erdoğan sözleri şöyle sürdürdü: Şunu çok iyi biliyorlar; ezan, cami, Kur’ân, iman yoksa vatan yoktur, millet yoktur, Türkiye yoktur. İmam hatip mücadelesi bir vatan savunmasıdır. Bu milleti imanından koparmadan işgal edemeyeceklerini anladılar. Onun için içeriden ve dışarıdan iman kalemizi kuşatmaya çalışıyorlar. Sevgili gençler, medya ve sosyal medya; kötü emeli olan, imanımıza ve vatanımıza kasteden ellerde birer işgal silahına dönüşmüştür. Gençliğin ahlakı, imanı, aile kurumu, vatanımız çok açık ve tehlikeli bir saldırının altındadır. Masum gibi görünen, sanki eğlenceymiş görünen bütün o içerikler, sinsi bir ur gibi milletimizin ve gençlerimizin imanını hedef almaktadır. Bu işgal saldırısını püskürtecek, bununla baş edecek, imanını ve vatanını en önde savunacak olanlar sizler olacaksınız. 

ESKİSİNDEN ÇOK DAHA GÜÇLÜSÜN

“Bana ömrüm boyunca yaptığın şeyi, ortaya koyduğun tek bir eseri söyle deseler, tereddüt etmeden vereceğim cevap açıktır” diyen Erdoğan şunları söyledi:  İmam hatip okullarının önündeki engelleri kaldırmak, imam hatiplerin sayısını ve eğitim kalitesini artırmak. Biz bir avuçtuk. Şimdi görüyorum ki sel olduk. Sevgili imam hatipli kardeşim. Sen varsın, sen işte buradasın. Sen iftiharla ayaktasın. Sen eskisinden daha çoksun. Eskisinden daha güçlüsün. Şunu unutma; sen varsan, şehadetleri dinin temeli olan ezan, yurdumun üstünde edebî inleyecek, ebedî okunacak. Sen varsan Allahu ekber nidaları semalarımızdan eksilmeyecek.

İZMİT KÖRFEZİ'Nİ PIRIL PIRIL YAPACAĞIZ

Kocaeli’deki toplu açılış töreninde Erdoğan “Lafla çevrecilik yapmıyoruz. Haliç’i temizlediğimiz gibi İzmit Körfezi’ni de pırıl pırıl yapacağız. İzmir Körfezi’nin yaşadığı pislik İzmit’te olmayacak” dedi.

Erdoğan'dan 'paralel yemin'e temizlik vurgusu: O kılıçları kime çekiyorsunuz? - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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