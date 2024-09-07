Katz, Erdoğan'ı yine küstahça hedef aldı! Türkiye'nin ittifak çağrısını hazmedemedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü Gazze soykırımına karşı İslam ülkeleri ile ittifak çağrısı yaptı. Bu durumu hazmedemeyen İsrail'in aşırı sağcı Dışişleri Bakanı Israel Katz, "Kendisi, bugün İslam ülkelerine sözüm ona 'Türkiye'yi ve bölge ülkelerini işgal etmek isteyen' İsrail'e karşı ittifak yapma çağrısı yaptı. Elbette ki bu itham bir yalandan ibaret" dedi. Dışişleri Bakanlığı, Katz'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria işgallerine karşı İslam ülkeleri ile ittifak edilmesi çağrısında bulundu. Erdoğan'ın çağrısı, İsrail kanadında hazmedilemedi.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de sayısız soykırım gerçekleştiren İsrail'in aşırı sağcı Dışişleri Bakanı Israel Katz, Erdoğan'ı şu sözlerle hedef aldı:

"BU İTHAM BİR YALANDAN İBARET"

"Türk halkını Hamaslı arkadaşları uğruna nefret ve şiddet ateşine atmaya devam ediyor. Kendisi, bugün İslam ülkelerine sözüm ona 'Türkiye'yi ve bölge ülkelerini işgal etmek isteyen' İsrail'e karşı ittifak yapma çağrısı yaptı.

Elbette ki bu itham bir yalandan ibaret. Sadece ortamı kızıştırmaya yönelik bir açıklama.

"İYİSİ Mİ ERDOĞAN SADECE SUSSUN"

İsrail, sınırlarını ve vatandaşlarını Hamaslı katiller ve tecavüzcülerin yanı sıra başını İran'ın çektiği Şii şer eksenine karşı da savunuyor.

Erdoğan ve Müslüman Kardeşler, İran ile yıllardır beraber çalışarak Ortadoğu'daki ılımlı yönetimleri istikrarsızlaştırıyor. İyisi mi Erdoğan sadece sussun ve utansın."

"NETANYAHU NEZDİNDE BİLE İTİBARI YOK"

Katz'ın açıklamalarına Dışişleri Bakanlığı'ndan jet hızıyla cevap geldi. Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan iftira ve yalan dolu bir sosyal medya paylaşımı daha yaptığı görülmektedir.

Adı geçen şahsın, soykırım suçu işleyerek insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Netanyahu Hükümeti içinde dahi herhangi bir itibarı bulunmamaktadır.

"SOYKIRIM ŞEBEKESİNDEKİ KOLTUĞUNU KORUMAYA ÇALIŞIYOR"

Katz, ülkemizdeki sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmek suretiyle gündemde kalmaya ve soykırım şebekesindeki koltuğunu korumaya çalışmaktadır.

Türkiye gerçekleri dile getirmeye ve Filistinlilerin haklı davasını savunmaya devam edecektir.

ERDOĞAN İTTİFAK ÇAĞRISI YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gün içerisinde yaptığı açıklamada, İsrail'den gelen "büyüyen yayılmacılık tehdidine" karşı İslam ülkelerinin ittifak kurması gerektiğini söyledi.

Onun yorumları, Filistinli ve Türk yetkililerin, Cuma günü İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da yerleşim birimlerinin genişletilmesine karşı düzenlenen protestoya katılan bir Türk-Amerikalı kadının İsrail askerleri tarafından öldürüldüğünü duyurmasından bir gün sonra geldi.

"TEK ADIM, İSLAM ÜLKELERİNİN İTTİFAKIDIR"

Erdoğan, İstanbul yakınlarındaki İslami okullar birliğinin düzenlediği etkinlikte, "İsrail'in kibirini, İsrail eşkıyalığını ve İsrail devlet terörünü durduracak tek adım, İslam ülkelerinin ittifakıdır" dedi.

Türkiye'nin Mısır ve Suriye ile ilişkileri geliştirmeye yönelik son dönemde attığı adımların, kendisine göre Lübnan ve Suriye'yi de tehdit eden "büyüyen yayılmacılık tehdidine karşı bir dayanışma hattı oluşturmayı" amaçladığını sözlerine ekledi.

NE OLDU?

İşgalci İsrail güçleri, 6 Eylül tarihinde Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteriye gerçek mermi ile saldırmış, saldırıda ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurulmuştu.

Nablus'taki Rafidiye Devlet Hastanesi Müdürü Fuad Nafia, başından vurularak hastaneye getirilen Eygi'yi tüm müdahalelere rağmen kurtaramadıklarını söyledi.