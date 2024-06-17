Erdoğan'ın bayram diplomasisi sürüyor, Malezya Başbakanı'nı aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı nedeniyle dünya liderleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştiriyor. Erdoğan, son olarak Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı vesilesi ile dünya liderlerini aradı. Son görüşmesini Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile yaptı. Erdoğan, bayramın Gazze'deki İsrail zulmü nedeniyle buruk geçtiğini, bayramın İslam alemine huzur ve refah getirmesi temennisini dile getirdi. Erdoğan, Malezya Başbakanı'nın ve bütün Malezya halkının Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

ERDOĞAN LİDERLERLE BAYRAMLAŞTI

Cumhurbaşkanı, bayramın ilk gününde sırasıyla Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile görüştü.