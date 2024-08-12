Erdoğan’ın sözleri GKRY yönetiminde panik oluşturdu! O sözleri çok çok ciddiye alınmalı

Düzenleyen: Sezer Doğru 12 Ağustos 2024 16:49 - Güncelleme: 12 Ağustos 2024 17:00 - Güncelleme:

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gazze’de soykırımla 40 bine yakın Filistinliyi katleden işgalci İsrail’e yönelik sözleri Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) paniğe neden oldu. Kıbrıs Rum Kesimi Resmi Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, Erdoğan’ın “Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız” sözlerinin çok ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.