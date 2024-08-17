Erzincan'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, çok sayıda ölü ve yaralı var

Erzincan’da iki otomobilin kafaya kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 4 kişi de yaralandı.

3 ayrı il, 3 ayrı facia! Bir aile yok oldu... Ambulansın da karıştığı kazada ölü ve yaralılar var

3 ayrı il, 3 ayrı facia! Bir aile yok oldu... Ambulansın da karıştığı kazada ölü ve yaralılar var

Kaza, bugün saat 11. 00 sıralarında Erzincan - Sivas kara yolu Ekecik köyü yakınlarında meydana geldi. Ağrı’dan Konya’ya gitmekte olan otomobil ile başka bir araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada 2 otomobil de hurda yığınına dönerken araçlarda bulunan 3 kişi canından oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.