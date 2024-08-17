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Erzincan'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzincan’da iki otomobilin kafaya kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 4 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 11. 00 sıralarında Erzincan - Sivas kara yolu Ekecik köyü yakınlarında meydana geldi. Ağrı’dan Konya’ya gitmekte olan otomobil ile başka bir araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada 2 otomobil de hurda yığınına dönerken araçlarda bulunan 3 kişi canından oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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