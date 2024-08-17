Erzincan'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, çok sayıda ölü ve yaralı var
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Erzincan’da iki otomobilin kafaya kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 4 kişi de yaralandı.
Kaza, bugün saat 11. 00 sıralarında Erzincan - Sivas kara yolu Ekecik köyü yakınlarında meydana geldi. Ağrı’dan Konya’ya gitmekte olan otomobil ile başka bir araç ile kafa kafaya çarpıştı.
Kazada 2 otomobil de hurda yığınına dönerken araçlarda bulunan 3 kişi canından oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı