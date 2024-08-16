3 ayrı il, 3 ayrı facia! Bir aile yok oldu... Ambulansın da karıştığı kazada ölü ve yaralılar var

Hatay'da Ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı, Aksaray'da tali yoldan çıkan otomobile minibüs çarptı. Kayseri'de ise kontrolden çıkan hafif ticari aracın bariyere saplandı. 3 ayrı kazada 2 kişi öldü çok sayıda kişi yaralandı.

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Kayseri, Hatay ve Aksaray'da iki ayrı kaza meydana geldi. Bir ambulansın da karıştığı kazada ölü ve yaralılar var.

HATAY'DA AMBULANS TİCARİ ARACA ÇARPTI

Hatay'ın İskenderun ilçesinde A.S.D idaresindeki 31 DJ 820 plakalı ambulans ile H.Y.Z. idaresindeki 31 B 7864 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, ambulansta bulunan 4 sağlık görevlisi ile otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralanan sağlık görevlilerinden olan Dilek S. durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan 8 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANİDEN TALİ YOLDAN ÇIKTI

Aksaray’da aniden tali yoldan ana yola çıkan otomobile minibüsün çarptı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs ve otomobilde kontrolden çıkarak şarampole girdi. Kazada araç sürücüleri ve araçlarda bulunan M.O. (17), H.T.Ç. (6), E.T.Ç. (9), R.N.Ç. (21), H.H.A. (9) ve E.B.T. (6) olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken jandarmanın geniş çaplı inceleme yaptığı kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

KAYSERİ'DE BİR AİLE YOK OLDU

Kayseri'de kontrolden çıkan hafif ticari aracın bariyere ok gibi saplandı. Feci kazada baba ve oğlu hayatını kaybetti, aynı aileden 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kayseri-Ankara 25. Kilometresi Beydeğirmeni mevkiinde meydana gelen kazada; Edip K. idaresindeki 77 BF 425 plakalı Ford marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak güvenlik bariyerine çarptı.

Güvenli bariyerinin araca saplandığı kazada sürücü ile Üzeyir K., Soner K., Sultan K., Miraç K. (8) ve Fatma Nur K. (5) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.