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İzmir'de korkunç kaza! Otomobil ikiye bölündü, yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İzmir&#039;de korkunç kaza! Otomobil ikiye bölündü, yaralılar var

Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir Ödemiş'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada bir otomobil ikiye bölünürken 5 kişi yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 43 yaşındaki A.D. yönetimindeki otomobil, ilçe çıkışında A.Ö.'nün (34) kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. Korkunç kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İzmir'de korkunç kaza! Otomobil ikiye bölündü, yaralılar var - 1. Resim

OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ

Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü A.D. ile hafif ticari aracın sürücüsü A.Ö, eşi F.Ö. (34), Y. Ö. (3) ve Z.Ö. (8) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
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