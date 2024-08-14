İzmir'de korkunç kaza! Otomobil ikiye bölündü, yaralılar var
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı
İzmir Ödemiş'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada bir otomobil ikiye bölünürken 5 kişi yaralandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde 43 yaşındaki A.D. yönetimindeki otomobil, ilçe çıkışında A.Ö.'nün (34) kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. Korkunç kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ
Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü A.D. ile hafif ticari aracın sürücüsü A.Ö, eşi F.Ö. (34), Y. Ö. (3) ve Z.Ö. (8) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı