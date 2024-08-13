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Isparta’da acı kaza! Hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuk defnedildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Zühtü Taha Gürfidan son yolculuğuna uğurlandı. 14 yaşındaki çocuğun cenazesinde gözyaşları sel oldu.

Isparta'nın Eğirdir İlçesine bağlı Kovada Karayolu Balkırı köyü mevkiinde dün öğlen saatlerinde meydana kazada hayatını kaybeden Zühtü Taha Gürfidan (14) için bugün Eğirdir ilçesinde bulunan Hızırbey Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. 

Isparta’da acı kaza! Hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuk defnedildi - 1. Resim

BABASI GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİ

Prof. Dr. Turan Yazgan Anadolu Lisesi 9'ncu sınıf öğrencisi olan çocuğun cenaze törenine yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazında Zühtü Taha Gürfidan'ın babası Oktay Gürfidan yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi. Cenaze namazı sonrası Gürfidan'ın cenazesi Kervansaray mezarlığına defnedildi.

Isparta’da acı kaza! Hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuk defnedildi - 2. Resim

KORKUNÇ KAZA

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Kovada Karayolu Balkırı köyü mevkiinde meydana gelmişti. S.Ş. idaresindeki kamyon ile karşı şeritten gelen ve virajı dönemeyen motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan Zühtü Taha Gürfidan (14) ve Yiğit Yaşar Gökmen (14) düşerek bariyerlere savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zühtü Taha Gürfidan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan Yiğit Yaşar Gökmen ise, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne kaldırıldı. Gökmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Isparta’da acı kaza! Hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuk defnedildi - 3. Resim

O ANLAR GÜVELİK KAMERASINA YANSIDI

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Kovada Karayolu üzerinde seyir halinde olan kamyonetle karşı yönden süratli gelen motosikletin çarpıştığı anlar yer aldı. Kazada hayatını kaybeden Yiğit Yaşar Gökmen'in ise dün toprağa verildiği öğrenildi.

Isparta’da acı kaza! Hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuk defnedildi - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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