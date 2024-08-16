Brezilya'da bir uçak kazası daha! Kurtulan olmadı

Brezilya'nın batısında küçük uçak düştü, 5 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Brezilya'da 61 kişiye mezar olan uçakla ilgili çarpıcı detay! 10 yolcu böyle hayatta kalmış

Brezilya'da 61 kişiye mezar olan uçakla ilgili çarpıcı detay! 10 yolcu böyle hayatta kalmış

9 Ağustos'ta Sao Paulo'nun kuzeyindeki Vinhedo kentinde bir yolcu uçağı düşmüş ve 61 kişi ölmüştü. Bu facianın etkisinden çıkamayan Brezilya'da bir kaza daha meydana geldi.

Güney Amerika ülkesinin batısında, Mato Grosso eyaletine bağlı Apiacas kasabası kırsalında küçük bir uçak düştü. Brezilyalı yetkililerden yapılan açıklamada, uçağın düştükten sonra alev aldığı ve içindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cesetlerin kimlik tespitinin belirlenmesi için Adli Tıp Merkezine götürüldüğü kaydedilen açıklamada, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edildi.