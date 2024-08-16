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Brezilya'da bir uçak kazası daha! Kurtulan olmadı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Brezilya&#039;da bir uçak kazası daha! Kurtulan olmadı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Brezilya'nın batısında küçük uçak düştü, 5 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

9 Ağustos'ta Sao Paulo'nun kuzeyindeki Vinhedo kentinde bir yolcu uçağı düşmüş ve 61 kişi ölmüştü. Bu facianın etkisinden çıkamayan Brezilya'da bir kaza daha meydana geldi.

Güney Amerika ülkesinin batısında, Mato Grosso eyaletine bağlı Apiacas kasabası kırsalında küçük bir uçak düştü.  Brezilyalı yetkililerden yapılan açıklamada, uçağın düştükten sonra alev aldığı ve içindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cesetlerin kimlik tespitinin belirlenmesi için Adli Tıp Merkezine götürüldüğü kaydedilen açıklamada, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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