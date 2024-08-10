Brezilya'da 61 kişiye mezar olan uçakla ilgili çarpıcı detay! 10 yolcu böyle hayatta kalmış

Brezilya Vinhedo'da içerisinde 61 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü. Korkunç kazada kurtulan kimse olmazken, 10 kişinin uçağa geç kaldıkları için alınmadığı ve böylece hayatta kaldıkları ortaya çıktı.

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde dün tüm dünyanın gündemine oturan korkunç bir kaza meydana geldi. İçinde 61 kişinin bulunduğu Voepass Hava Yolları'na ait ATR-72 tipi uçak, Vinhedo kentine düştü.

Kaza bölgesine çok sayıda ekip gönderilirken, Parana eyaletindeki Cascavel'den Sao Paulo'nun Guarulhos şehrine giden uçakta bulunan herkesin hayatını kaybettiği açıklandı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Uçağın düşüş anına ilişkin görüntüler dehşet verici anları gözler önüne sererken, o anlar sosyal medyada günün en çok paylaşılanları arasında yer aldı.

Uçağın sahibi olan havayolu şirketi, korkunç kazanın ardından yaptığı açıklamada uçaktaki herkesin hayatını kaybettiğini doğrularken, 'büyük üzüntü içinde olduklarını' kaydetti. Öte yandan havayolu yetkilileri, yolcuların tamamının Brezilya pasaportuna sahip olduğunu açıkladı.

Uçağın düşüş nedeni ise henüz bilinmiyor.

10 KİŞİ KILPAYI KURTULMUŞ

Brezilya haber ajansı Globo'ya konuşan bir yolcu, en az 10 kişinin yanlış kapıda beklediğini ve uçağın kalkmasından önce uçağı kaçırdıklarını belirtti.

Yanlış kapıda olduklarını fark eden yolcular, görevlilerden uçağa alınmaları için yalvardıysa da başarılı olamadılar. Kaza haberini aldıktan sonra bu yolculardan biri, "Bacaklarım titriyor; nasıl hissettiğimi sadece Tanrı biliyor. Tanrıya şükür, o uçağa binmedik" dedi.

Uçağı kaçıran bir diğer yolcu ise uçağa binebilmek için bir çalışanla tartıştığını ancak talebinin reddedildiğini söyledi. Uçağı kaçıran ve hayatta kalan yolcu, "Buraya sabah 9.40'ta geldim ve Latam kapalıydı. Buraya geldiğimde açılır mı diye bekliyordum, normalde havaalanında kontuarda her zaman biri bulunur ama kimse yoktu. Bekledim ve mikrofon hiçbir şey söylemedi. Aşağıya indiğimde bekliyordum, saat 10.41’di, onunla tartıştım, o benim hayatımı kurtardı" ifadelerini kullandı.