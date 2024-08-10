Türkiye'den Brezilya'ya taziye mesajı
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için mesaj yayımladı ve başsağlığı diledi.
Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'daki uçak kazasının ardından yazılı açıklama yayımladı.
Açıklamada, Sao Paulo kenti yakınlarındaki uçak kazasında onlarca kişinin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi ve "Brezilya halkına ve kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz" ifadesi kullanıldı.
KAZADA KURTULAN OLMADI
Brezilya'da 58 yolcu ile 4 kişilik mürettebatı taşıyan uçak, dün Sao Paulo kenti yakınlarındaki yerleşim yerine düşmüştü. Brezilya basınında yer alan haberlerde kazadan kurtulan olmadığı belirtilmişti.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı