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Türkiye'den Brezilya'ya taziye mesajı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye&#039;den Brezilya&#039;ya taziye mesajı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için mesaj yayımladı ve başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'daki uçak kazasının ardından yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Sao Paulo kenti yakınlarındaki uçak kazasında onlarca kişinin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi ve "Brezilya halkına ve kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz" ifadesi kullanıldı.

Türkiye'den Brezilya'ya taziye mesajı - 1. Resim

KAZADA KURTULAN OLMADI

Brezilya'da 58 yolcu ile 4 kişilik mürettebatı taşıyan uçak, dün Sao Paulo kenti yakınlarındaki yerleşim yerine düşmüştü. Brezilya basınında yer alan haberlerde kazadan kurtulan olmadığı belirtilmişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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