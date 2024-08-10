Türkiye'den Brezilya'ya taziye mesajı

Açıklamada, Sao Paulo kenti yakınlarındaki uçak kazasında onlarca kişinin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi ve "Brezilya halkına ve kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz" ifadesi kullanıldı.

KAZADA KURTULAN OLMADI

Brezilya'da 58 yolcu ile 4 kişilik mürettebatı taşıyan uçak, dün Sao Paulo kenti yakınlarındaki yerleşim yerine düşmüştü. Brezilya basınında yer alan haberlerde kazadan kurtulan olmadığı belirtilmişti.