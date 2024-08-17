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Kayseri'de feci kaza! Cenazeye giden araç takla attı: 4 ölü, 2 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kayseri&#039;de feci kaza! Cenazeye giden araç takla attı: 4 ölü, 2 yaralı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri'de feci bir kaza yaşandı. Yakınlarının cenazesine gidenleri taşıyan araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Kayseri-Malatya Karayolu 30. kilometresinde meydana geldi. Erzurum'dan Konya'ya cenazeye giden S.D. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kayseri'de feci kaza! Cenazeye giden araç takla attı: 4 ölü, 2 yaralı - 1. Resim

Kazada otomobil içerisindeki 6 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yapılan ilk müdahalede T.A., Z.B., F.B. ve H.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar S.D. ile Z.A. ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kayseri'de feci kaza! Cenazeye giden araç takla attı: 4 ölü, 2 yaralı - 2. Resim

Jandarma ekipleri de kaza yerinde inceleme yaptı. Hayatını kaybeden şahısların cenazeleri de yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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