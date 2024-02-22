Erzincan'daki maden faciasında Türkiye müdürünün ifadesi ortaya çıktı! Suçu başkasına attı

Erzincan İliç'teki maden faciasıyla ilgili gözaltına alınan şirketin 'Türkiye Ülke Müdürü' C.Y.D. adliyeye sevk edildi. Şüpheli, sorgusunda göreve yeni başladığını ve kendisinin bir suçu olmadığını savundu. C.Y.D. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Erzincan’ın İliç ilçesine bağlı Çöpler köyündeki altın madeninde 13 Şubat’ta heyelan meydana geldi. Bunun sonucunda 9 işçi toprak altında kaldı. Madencileri arama çalışmaları devam ederken olayla ilgili soruşturma da sürüyor.

FACİADAN 1 HAFTA ÖNCE GÖREVE BAŞLAMIŞ

Gözaltına alınan şirketin "Türkiye Ülke Müdürü" C.Y.D. adliyeye sevk edildi. Şüpheli, savcılıktaki ifadesinde, 6 Şubat 2024'te şirketin yönetim kurulu başkanı olarak göreve başladığını söyledi. Toprak altında kalan işçilerden 4'ünün ana firmanın, 5'inin ise alt yüklenici firmanın çalışanları olduğunu anlatan C.Y.D. “Maden sahasında yapılan yığın liçleri dizaynıyla ilgili projeyi, şirketin bünyesindeki proje birimi ve bir firma hazırladı. Projelendirmenin olurunu aldıktan sonra oksit birimine verildi. Bu birim projeye uygun şekilde yükleme yapmaktadır" dedi.

SUÇU BAŞKASINA ATTI

Denetlenmesinin ne şekilde yapıldığını bilmediğini belirten C.Y.D "Bu olayla ilgili yerin güvenliğinden bildiğim kadarıyla oksit proses birimi ve İSG birimi sorumludur. Bu olayda jeoteknik birimi kayıtları incelediği için ilgili birime bilgi vermek, gerekli önlemlerin alınması konusunda öneride bulunmak ve durdurmakla yükümlüler. Kayan kütlenin ne kadar miktar olduğunu bilmemekteyim. Radar sistemindeki tehlike seviyeleri hakkında bilgim bulunmamaktadır ancak risk analizleri sonucunda jeoteknik birimi seviyeye göre ilgili kişilere bunu bildirmekle yükümlüdür hatta yüksek riskli durumlarda şirketin üst yöneticilerine bu bilgilerin verilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

“SORUMLULUĞUM YOK”

C.Y.D, maden sahası ile ilgili sorumlu Kanadalı I.R.G'nin tutuklanması sebebiyle toprak kaymasının ardından yapılan operasyonu kendisinin yönettiğini dile getirerek "Bu olayla ilgili sorumlu olduğumu düşünmemekteyim. Söz konusu olayda ilgili birimlerin kendi bünyesinde inisiyatif ve sorumlulukları bulunmaktadır. Eğer bir sorumluluğum bulunsaydı alt birimde çalışanlar bana bir şekilde ulaşıp talimatları alırlardı. Sadece bilgilendirme amaçlı I.R.G'den benim bulunduğum mail grubuna mail gelmiştir. Suçlamaları kabul etmiyorum" şeklinde savunma yaptı.

OLAY SIRASINDA AMERİKA’DAYMIŞ

C.Y.D, Sulh Ceza Hakimliğine verdiği ifadede ise olay günü ABD'de bulunduğunu söyledi. ABD saatine göre 04.30'da telefonla aranarak bilgi verildiğini, daha sonra I.R.G. ile görüştüğünü ifade etti.

ÇATLAK FOTOĞRAFLARINI 3 GÜN SONRA GÖRMÜŞ

C.Y.D, yığın liç alanındaki çatlaklarla ilgili fotoğraflara ilişkin ise "Heyelandan 2 saat önce bölgede çatlakların olduğuna dair I.R.G. bilgilendirme amaçlı fotoğraf attı ve önlem aldığına dair mail yolladı. Bu maili yurt dışındaki saat farkı sebebiyle görmemiştim. Olaydan sonra direktör arkadaşların uyarması ile olaydan 3 gün sonra maili gördüm. Böyle durumlarda üst yöneticilere mail atılmaktadır. Bunlar rutin bilgilendirme mailleridir. Bununla ilgili I.R.G. herhangi bir talimat almak için bu maili atmış değil" şeklinde konuştu.

'MÜDÜR'E YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI KONDU

Radar sistemlerinin alımıyla ilgili C.Y.D, "2023 yılı Aralık ayında radar sistemine ait cihazların bu yılki bütçeye girdiğini biliyorum hatta alımı ile ilgili onay verildi. Bu cihazlar yurt dışından alındığı için süreç uzamış olabilir. Yığın liç sahasından sorumlu değilim, finansal yapı ile ilgili işlemlerden yükümlüyüm” diyerek sözlerini tamamladı. Avukatı da suçlamaları reddederek, müvekkilinin göreve olaydan bir hafta önce başladığını, görevinin finansal yapı ile ilgili olduğunu, maden sahasındaki operasyon, teknik konuda görev ve yetkisinin bulunmadığını savundu. C.Y.D. yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.