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Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde sıcak saatler! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzurum Atatürk Üniversitesi kampüsünde iki öğrenci grubu arasında kavga çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar hastaneye sevk edilirken 10 kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde ortalık karıştı. Akşam saatlerinde kampüs içindeki tenis kortlarının olduğu alanda, iki grup arasında sözlü tartışma başladı. Olay büyüdü ve kavga çıktı. Taraflar bir anda birbirlerine saldırmaya başladı. 

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde sıcak saatler! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var - 1. Resim

4 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine üniversiteye çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçılar yaralılara müdahale ederken polis ise öğrencileri yatıştırdı. Kavgada yaralanan 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde sıcak saatler! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var - 2. Resim

10 KİŞİ GÖZALTINDA ALINDI

Polis kavgaya karışan 10 kişiyi gözaltına alırken bölgeye çok sayıda takviye güç sevk edildi. Ekipler kampüste gecenin geç saatlerine kadar önlem aldı.

İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar da olayları bizzat yerinde inceledi, ekiplerden bilgi aldı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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