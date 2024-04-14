Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbul'da 'tost ücreti' kavgası: Büfe sahibi müşteriyi tabancayla kovalayıp vurdu

İstanbul'da 'tost ücreti' kavgası: Büfe sahibi müşteriyi tabancayla kovalayıp vurdu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş'ta bir büfede müşteri, yediği tost ücretini ödemeyince büfe sahibi tarafından silahla vuruldu. Tutuklanan saldırgan ifadesinde hem ücreti vermediği hem de küfür ettiği için adamı vurduğunu söyledi. 

Beşiktaş'ın Dikilitaş Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda, Barış A. bir büfeye gelerek tost siparişi verdi. Tostu gelen adam yedikten sonra kasaya ücreti ödemeye yöneldi. O esnada adam ile çalışan arasında ücreti ödeme tartışması çıktı.

İddiaya göre Barış A., tost ücreti için olan parayı veremeyince çalışan da “paran yoksa sonra verirsin” diye karşılık verdi. Bu kelimelere sinirlenen Barış A. “Paramız var. Parasız gezmiyoruz herhalde. Sen bana ne demek istiyorsun” diye cevap verdi.

İstanbul'da 'tost ücreti' kavgası: Büfe sahibi müşteriyi tabancayla kovalayıp vurdu - 1. Resim

İlgili Haberler

TABANCA İLE KOVALADI

İkili arasında başlayan tartışma, çalışanın dışarıya çıkmasıyla daha da büyüdü. Taraflar önce birbirlerine vurmaya başladı. Daha sonra çalışan sakladığı tabanca ile Barış A.‘yı kovalamaya başladı. Dışarıya taşan olayda çalışan silahını çekerek Barış A.’yı bacağının 5 yerinden vurdu. Ortalığın karıştığı silahlı kavga kameralara anbean yansıdı.

Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Barış A.’yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli’deki Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan adamın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İstanbul'da 'tost ücreti' kavgası: Büfe sahibi müşteriyi tabancayla kovalayıp vurdu - 2. Resim

SİLAHIYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Öte yandan olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda şüphelinin büfe çalışanı Ufuk Ç. olduğu tespit edildi.

Saldırgan şahıs Ihlamurdere Caddesi üzerinde olayda kullandığı silahla birlikte kayıplara karışamadan yakalandı. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.

İlgili Haberler

GÖRGÜ TANIKLARI OLAYI ANLATTI

Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, “Beşiktaş'ta arkadaşlarımızla yürürken bir anda bir kaç el silah sesi duyduk ve kalabalıkla beraber kaçışmaya başladık. Sonradan öğrendiğimize göre olay tost yiyen müşteri ile büfe sahibi arasında geçiyor. Tost yiyen müşterinin o an parası çıkışmayınca büfe sahibi ile arasında karışıklık çıkıyor. Sonrasında sinirlenen büfe sahibi müşteriye bir kaç el silah sıkıyor” dedi.

İstanbul'da 'tost ücreti' kavgası: Büfe sahibi müşteriyi tabancayla kovalayıp vurdu - 3. Resim

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Emniyette ifadesi alınan şahıs, hesap ödeme konusunda müşteri ile aralarında tartışma çıktığını, müşterinin küfür ettiğini ve bu sebeple silahını çekip vurduğunu söylediği öğrenildi. İşlemleri tamamlanan saldırgan Ufuk Ç., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “ateşli silahlar kanuna muhalefet”, “kasten yaralama” ve “silahla gasp” suçlarından tutuklandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'den acil toplantı çağrısı: BMGK bugün toplanıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tatilin 8 gününde yollar kan gölüne döndü: 66 kişi öldü, binlerce kişi yaralandı - GündemTatilin 8 gününde yollar kan gölüne döndü!İstanbul ve Ankara'da 'ağır tonajlı' araçlara giriş yasağı başladı - Gündem'Ağır tonajlı' araçlara giriş yasağı başladıABD basınından çarpıcı 'İran' iddiası: Biden, İsrail'e destek vermeyecek - GündemABD basınından çarpıcı 'İran' iddiasıYaz yurda erken geldi: Sıcaklıklar 30 dereceye dayanacak - GündemSıcaklıklar 30 dereceye dayanacak19 ilde terör operasyonu: 49 şüpheli yakalandı - Gündem19 ilde terör operasyonu: 49 şüpheli yakalandıDEM Parti ilk defa İBB’de temsil edilecek, CHP’nin desteğiyle grup kuracaklar - GündemDEM Parti ilk defa İBB’de temsil edilecek
Sonraki Haber Yükleniyor...