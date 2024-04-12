Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kahramanmaraş’ta Starbucks'a taşlı silahlı saldırı: 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta Starbucks'a taşlı silahlı saldırı: 1 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kahramanmaraş’ta Starbucks&#039;a taşlı silahlı saldırı: 1 yaralı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş’ta Starbucks şubesine bir kişi tarafından önce pompalı av tüfeğiyle ateş açıldı, daha sonra da taşlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 1 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’tn Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezindeki Starbucks adlı kafede meydana geldi.

İddiaya göre, kimliği öğrenilemeyen bir kişi, müşterilerin bulunduğu sırada Starbucks kahve zinciri şubesinin önüne gelerek pompalı av tüfeğiyle mekanının camlarına ateş açtı, daha sonra da taşlı saldırı gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş’ta Starbucks'a taşlı silahlı saldırı: 1 yaralı - 1. Resim

BİR KİŞİ YARALANDI

Saldırı sonrası büyük kargaşa meydana gelirken, insanların sağa sola kaçıştığı görüldü. Olayda bir kişi silah saçmalarının isabet etmesiyle ayağından yaralandı.

Kahramanmaraş’ta Starbucks'a taşlı silahlı saldırı: 1 yaralı - 2. Resim

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaşın ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Karayipler'de son avantajlı fırsat
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Üsküdar vapurunda biber gazlı kavga! Ortalık bir anda karıştı, kadınlar birbirine girdi - GündemOrtalık bir anda karıştıAydos Ormanı'nda yangın! Ekipler olay yerinde - GündemAydos Ormanı'nda yangın! Ekipler olay yerindeTeleferikte korku dolu anlar! Kabin düştü, bir kişi hayatını kaybetti - GündemAntalya'da teleferik faciası! Bir kişi öldüDenizde paniğe neden olan cisim! Ekipler harekete geçti, gerçek bambaşka çıktı - GündemDenizde paniğe neden olan cisim!Ramazan Bayramı'nın son gününde de Eminönü'nde adım atacak yer kalmadı - GündemBayramın son gününde de adım atacak yer kalmadıEkrem İmamoğlu memleketi Trabzon'da! Bordo mavili kulübü de ziyaret etti - GündemEkrem İmamoğlu'ndan Trabzon'a bayram ziyareti
Sonraki Haber Yükleniyor...