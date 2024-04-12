Kahramanmaraş’ta Starbucks'a taşlı silahlı saldırı: 1 yaralı

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 12 Nisan 2024 20:18 - Güncelleme: 12 Nisan 2024 20:22 - Güncelleme:

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Kahramanmaraş’ta Starbucks şubesine bir kişi tarafından önce pompalı av tüfeğiyle ateş açıldı, daha sonra da taşlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 1 kişi yaralandı.