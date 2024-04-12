Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Esenyurt'ta 'Can Dalton' saldırısı: 10 milyon lira haraç istediler, alamayınca yine kurşunladılar

Esenyurt'ta 'Can Dalton' saldırısı: 10 milyon lira haraç istediler, alamayınca yine kurşunladılar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Esenyurt'ta, haraca bağlanmak istendiği iddia edilen iş yeri bir haftada ikinci kez kurşunların hedefi oldu. 10 milyon lira haraç istediği öne sürülen 'Can Dalton' isimli çete tarafından gerçekleştirilen saldırı bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Silahlı saldırıların, sokak çatışmalarının en sık yaşandığı yerlerden biri olan İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, haraca bağlanmak istendiği iddia edilen iş yeri, bir haftada ikinci kez kurşunlandı. 

İlk olay, gece saat 02.00 sıralarında Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Plakasız motosiklet ile iş yeri önüne gelen 2 saldırgan iş yerine ateş açarak uzaklaştı. İş yerine 3 mermi isabet ederken, olay da yaralanan olmadı.

'CAN DALTON' ÇETESİ

Aynı iş yeri hafta başında ‘Can Dalton’ çetesi tarafından 10 milyon haraç istendiği, verilmeyince kurşunlanmasıyla gündeme gelmişti. Pazartesi günü yine motorla gelen iki şahıs tarafında kurşunların hedefi olan iş yeri, dün gece saatlerinde yine saldırganların hedefi oldu.

İş yeri önüne gelip iki el ateş açan şüpheliler, daha sonra kaçtı. Sabah iş yerine gelen çalışanlar camda kurşun izlerine rastlayınca polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rusya'dan ABD ve Fransa'ya rest çeken Nijer'e askeri yardım
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sarp Sınır Kapısı insan akınına uğradı! - GündemSarp Sınır Kapısı insan akınına uğradı: Yarına dikkat!Kandilli duyurdu: Malatya'da bir deprem daha - GündemKandilli duyurdu: Malatya'da bir deprem dahaGaye öğretmenin cansız bedeni bulundu - GündemGaye öğretmenin cansız bedeni bulundu1 değil 2 değil tam 15 tane! Tamirciye götürülen süpürgenin içinden çıkanlar şoke etti - GündemTamirciye götürülen süpürgenin içinden çıkanlar şoke ettiArabuluculuğa giden dosya sayısı 5 milyonu aştı - GündemArabuluculuğa giden dosya sayısı 5 milyonu aştıYerli 'örümcek adam' camide yaşadıklarını anlattı: İmam 'tamam' dedi, onlar beni çekti - GündemYerli 'örümcek adam' camide yaşadıklarını anlattı
Sonraki Haber Yükleniyor...