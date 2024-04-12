Esenyurt'ta 'Can Dalton' saldırısı: 10 milyon lira haraç istediler, alamayınca yine kurşunladılar

İstanbul Esenyurt'ta, haraca bağlanmak istendiği iddia edilen iş yeri bir haftada ikinci kez kurşunların hedefi oldu. 10 milyon lira haraç istediği öne sürülen 'Can Dalton' isimli çete tarafından gerçekleştirilen saldırı bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Silahlı saldırıların, sokak çatışmalarının en sık yaşandığı yerlerden biri olan İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, haraca bağlanmak istendiği iddia edilen iş yeri, bir haftada ikinci kez kurşunlandı.

İlk olay, gece saat 02.00 sıralarında Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Plakasız motosiklet ile iş yeri önüne gelen 2 saldırgan iş yerine ateş açarak uzaklaştı. İş yerine 3 mermi isabet ederken, olay da yaralanan olmadı.

'CAN DALTON' ÇETESİ

Aynı iş yeri hafta başında ‘Can Dalton’ çetesi tarafından 10 milyon haraç istendiği, verilmeyince kurşunlanmasıyla gündeme gelmişti. Pazartesi günü yine motorla gelen iki şahıs tarafında kurşunların hedefi olan iş yeri, dün gece saatlerinde yine saldırganların hedefi oldu.

İş yeri önüne gelip iki el ateş açan şüpheliler, daha sonra kaçtı. Sabah iş yerine gelen çalışanlar camda kurşun izlerine rastlayınca polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı.