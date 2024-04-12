Üsküdar vapurunda biber gazlı kavga! Ortalık bir anda karıştı, kadınlar birbirine girdi

Bayram tatili nedeniyle hıncahınç dolan ve Eminönü-Üsküdar seferini yapan vapurda iki kadın yolcunun biber gazlı kavgası kameralara yansıdı. Sıkılan gazdan çevredeki yolcular da etkilendi.

Ramazan Bayramı tatilinin dokuz güne çıkarılması ve tatilde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması, İstanbul sokaklarında yoğunluğa neden oldu. Güzel havayı fırsat bilen İstanbullular caddeleri doldururken, kalabalık nedeniyle gerginlikler de yaşandı.

Eminönü-Üsküdar seferini yapan bir vapurda kaydedilen görüntülerde ise tartışan iki kadın yolcudan birinin diğerine biber gazı sıktığı, biber gazından vapurdaki diğer yolcuların da etkilendiği görüldü.

BİBER GAZI SIKTI, HAKARET ETTİ

Henüz nedeni bilinmeyen ancak yer kapma nedeniyle çıktığı düşünülen tartışmada, yolculardan biri diğerine çantasından çıkardığı biber gazını sıktı. Çevredeki yolcular biber gazından etkilenmemek için kaçışırken, kadın yolcular birbirlerine hakaret etmeyi sürdürdü.

YOLCULARDAN BİRİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Kavga Eminönü’nden Üsküdar’a kadar devam ederken, gözüne biber gazı sıkılan kadın yolcu, güvenlik görevlilerinden yardım isteyerek biber gazı sıkan kişiden şikayetçi oldu.