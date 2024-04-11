Kavgada yaralananlara müdahale eden sağlık ekibine saldırı! Ambulansı da taşladılar

Şırnak’ın Silopi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada yaralılara müdahale için bölgeye giden sağlık personeline bir grup saldırdı. Olaylarda 3’ü sağlık personeli, 7 kişi yaralandı. Polis bazı şüphelileri gözaltına aldı.

Silopi Şehit Harunboy Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.

SAĞLIK PERSONELİNE DE SALDIRDILAR

Yaralılara müdahale için bölgeye giden sağlık personellerine de saldırı yapıldı. Kavgada taraflar, yaralılara müdahale etmek için gelen sağlık ekiplerine de taşlarla saldırması sonucu 3 sağlık görevlisi yaralandı. Taşların isabet ettiği ambulansta hasar oluştu.

GÖZALTILAR VAR

Yaralılar, olay yerine gelen başka ambulanslarla ilk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kavga ile ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, bazı şüphelileri gözaltına aldı.

Jandarma ve polis olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.