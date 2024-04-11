Çocukların kavgasına aileler karıştı, ortalık kan gölüne döndü: 1 ölü, 4 yaralı

Gaziantep'te çocuklar arasında başlayan tartışmaya aileler de dahil olunca kan döküldü. Bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Şahinbey ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde çocuklar arasında başlayan tartışmaya aileleri de dahil olunca iki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga çıktı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kavga sırasında vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kavgada yaralananları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan durumu ağır olan Hannan Şahin (21), kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BİRİNİN DAHA DURUMU KRİTİK

Yaralılardan birinin daha durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.