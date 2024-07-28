Esenler'de özel hastanede yangın! Yoğun bakım hastaları ambulanslarla sevk ediliyor

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 28 Temmuz 2024 12:38 - Güncelleme: 28 Temmuz 2024 12:47 - Güncelleme:

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Esenler'de bulunan özel bir hastanenin elektrik panosunu yandı. Paniğe neden olan yangın sonrası, yoğun bakım hastaları ambulanslarla yakınlardaki hastanelere sevk edildi.