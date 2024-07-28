Esenler'de özel hastanede yangın! Yoğun bakım hastaları ambulanslarla sevk ediliyor
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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Esenler'de bulunan özel bir hastanenin elektrik panosunu yandı. Paniğe neden olan yangın sonrası, yoğun bakım hastaları ambulanslarla yakınlardaki hastanelere sevk edildi.
Esenler'de hastanede yangın paniği yaşandı. Elektrik panosunda yaşanan yanma sonrası yoğun bakım servisindeki hastalar, ambulansla çevre hastanelere sevk edildi. İtfaiyenin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı