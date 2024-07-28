Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Esenler'de özel hastanede yangın! Yoğun bakım hastaları ambulanslarla sevk ediliyor

Esenler'de özel hastanede yangın! Yoğun bakım hastaları ambulanslarla sevk ediliyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Esenler'de bulunan özel bir hastanenin elektrik panosunu yandı. Paniğe neden olan yangın sonrası, yoğun bakım hastaları ambulanslarla yakınlardaki hastanelere sevk edildi.

Esenler'de hastanede yangın paniği yaşandı. Elektrik panosunda yaşanan yanma sonrası yoğun bakım servisindeki hastalar, ambulansla çevre hastanelere sevk edildi. İtfaiyenin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yanına gelen çocuğu elini öpmesi için uyardı! Harçlığı kapıp Cumhurbaşkanına sarıldıMilli cimnastikçiler Ferhat Arıcan ve Adem Asil Paris 2024'te madalyaya peşinde
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yanına gelen çocuğu elini öpmesi için uyardı! Harçlığı kapıp Cumhurbaşkanına sarıldı - GündemElini öpmesi için uyardı, harçlık verip sarıldıSultanahmet'te otel çalışanlarıyla anlaşıp komisyonla turistleri taşıyan taksiciye sert tepki - GündemTurist yolcu için komisyonlu anlaşmaMersin Silifke'deki Ceyport limanının şantiyesinde yangın çıktı - GündemMersin'deki limanda korkutan yangınYangın döngüsü! İklim krizi ve orman yangınları birbirini tetikliyor  - Gündemİklim krizi ve orman yangınları birbirini tetikliyor Ortaköy'de Prens Selman fotoğrafıyla Arap turistleri hedef aldılar! Kumpirci, 'hanutçuluk' nedeniyle kapatılabilir - GündemKumpircinin 'Prens Selman' taktiği kötü bitti!Naci Görür'den "Türkiye'nin en büyük sorunu ne?" anketine tepki: Bu kadar çabuk unutamazsınız! - GündemNaci Görür anketten çıkan sonuca sitem etti
Sonraki Haber Yükleniyor...