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Esenyurt'ta kan donduran cinayet! Kardeş ağabeyini öldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Esenyurt'ta aynı apartmanda yaşayan iki kardeş arasında tartışma çıktı. İkili arasındaki kavga birinin ölümü ile son buldu. Cinayetin sebebi ise şaşkına çevirdi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1826 sokak üzerinde yaşandı.

Esenyurt'ta kan donduran cinayet! Kardeş ağabeyini öldürdü - 1. Resim

SES YÜZÜNDEN AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜ

Ağabeyi 

F(40) ile aynı binada altlı üstlü oturan Erhan İ. (35) arasında kavga çıktı. Kavganın sebebinin üst kattan gelen yüksek müzik sesi olduğu ortaya çıktı. Sesten rahatsız olan kardeş, ağabeyinin kapısına dayandı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma Erhan İ.'nin, Ahmet İ.'yi silahla vurması ile son buldu. 

Esenyurt'ta kan donduran cinayet! Kardeş ağabeyini öldürdü - 2. Resim

Sesi duyan komşular durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken ağabey Ahmet İ.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. 

Esenyurt'ta kan donduran cinayet! Kardeş ağabeyini öldürdü - 3. Resim

CESEDİNİN BAŞINDA MÜZİK ÇALDI!

Zanlı polis tarafından gözaltına alındı. Polisler olay yerinde inceleme yaparken müzik çalarda son ses şarkının devam etmesi dikkat çekti.

Esenyurt'ta kan donduran cinayet! Kardeş ağabeyini öldürdü - 4. Resim

Fotoğraftaki Ahmet İ.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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