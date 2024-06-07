Esenyurt'ta kan donduran cinayet! Kardeş ağabeyini öldürdü

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 7 Haziran 2024 04:53 - Güncelleme: 7 Haziran 2024 06:00 - Güncelleme:

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İstanbul Esenyurt'ta aynı apartmanda yaşayan iki kardeş arasında tartışma çıktı. İkili arasındaki kavga birinin ölümü ile son buldu. Cinayetin sebebi ise şaşkına çevirdi.