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İzmir'de dehşet evi! Karısını boğarak öldüren adam kendini balkona astı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Korkunç olay İzmir'de yaşandı. 51 yaşındaki İbrahim Köçer, tartıştığı karısı Nurtaç'ı (45) boğarak öldürdü. Cinayetin ardından balkona çıkan Köçer kendini astı. Çiftin 3 çocuğunun olduğu öğrenildi...

Olay, dün akşam saatlerinde Yaylacık Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. İbrahim Köçer, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı 2'si kız, 1'i erkek 3 çocuğunun annesi Nurtaç Köçer'i boğarak öldürdü.

KENDİNİ BALKONA ASTI!

Ardından evinin balkonuna çıkan İbrahim Köçer, kendisini burada iple asarak intihar etti. Gürültüleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

ÇOCUKLAR EVDE YOKTU

Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından çiftin cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay esnasında çiftin çocuklarının evde olmadığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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