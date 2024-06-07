Malatya'da kan donduran infaz! Sokak ortasında kurşuna dizildi

Korkunç olay Malatya'da yaşandı. Kaldırımın üzerinde bekleyen 36 yaşındaki Sefa Karakuş, yanına yaklaşan bir araçtan açılan ateş sonucu yere yığıldı. Saldırganlar kayıplara karışırken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Vücudunun birçok yerine kurşun isabet eden adam hayatını kaybederken yanında yüklü miktarda para bulundu.

Olay, 23.15 sıralarında kent merkezi Küçük Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi.

KALDIRIMDA BEKLERKEN KURŞUNA DİZİLDİ

Bölgede bulunan bir konteyner iş yerinin yan tarafında kaldırım üzerinde bekleyen Sefa Karakuş’a (36) olay yerine gelen bir araçtan silahla peş peşe ateş açıldı. Açılan ateş sonucu kafasına ve karın bölgesine 4 adet kurşunun isabet ettiği şahıs ağır yaralanırken, kimlikleri henüz belirlenemeyen saldırganlar kaçarak bölgeden uzaklaştı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs bölgedeki kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti.

YANINDA YÜKLÜ MİKTARDA PARA BULUNDU

Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir adet tabanca ile cep telefonu bulurken, hayatını kaybeden şahsın üzerinde yüklü miktarda para bulundu.

POLİS KAÇAN ZANLILARIN PEŞİNDE

Sefa Karakuş’un cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından adli tıp kurumuna kaldırılırken, olayın zanlılarının yakalanması için çalışma başlatıldı.