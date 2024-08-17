Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Esenyurt'ta korkunç olay! 3 yaşındaki çocuğu araba ile ezip kaçtı

Esenyurt'ta korkunç olay! 3 yaşındaki çocuğu araba ile ezip kaçtı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Düğün için ailesi ile Erzurum'dan İstanbul'a gelen 3 yaşındaki Ferman'a araba çarptı. Talihsiz çocuk ailesinin gözleri önünde can verirken sürücü ise aracından inerek kayıplara karıştı. Dehşet anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 22.00 sıralarında İstanbul Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Ali Rıza Bey Caddesi üzerinde meydana geldi.  Yakınlarının düğünü için ailesi ile Erzurum'dan İstanbul'a gelen 3 yaşındaki Ferman Işık salondan çıkarak bir anda yola doğru koştu. O esnada seyir halinde olan bir araç küçük çocuğu ezdi. 

SÜRÜCÜ ARACINDAN İNDİĞİ GİBİ KAÇTI

Kaza sonrası çocuk ağır yaralanırken sürücü ise aracından indiği gibi kayıplara karıştı. Olay yeri savaş alanına döndü, ihbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

ÇOCUK KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ

Polis ekipleri cadde üzerinde şerit çekerek önlem aldı. Ağır yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk hayatını kaybetti. Caddeye gelen olay yeri inceleme ekipleri, kaza ile ilgili çalışma yaparken polis ekiplerinin sürücüyü arama çalışmaları devam ediyor. Araç, çekici yardımı ile götürüldü. Yaşanan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ünlü sunucu Ayşenur Yazıcı yoğun bakımda! Oğlu 'Hayata tutunması için yardım istiyorum' diyerek duyurduKerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a teklif edilen ücret belli oldu! Yıldız oyuncu için ne kadar ödenecek?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İzmir Karşıyaka yangınının sebebi "piknik ateşi" çıktı - Gündemİzmir yangınının sebebi ortaya çıktıMeteoroloji'den yeni uyarı geldi! Pazartesi gününe dikkat - GündemMeteoroloji'den yeni uyarı geldi36 ilde dev operasyon! 222 kişi yakalandı... - Gündem36 ilde dev operasyon! 222 kişi yakalandı...Şanlıurfa'da şiddetli patlama! Bir kişi hastanelik oldu - GündemŞanlıurfa'da şiddetli patlama! Bir kişi hastanelik oldu17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler dualarla anıldı - Gündem25 yıldır geçmeyen acı!Kayseri'de feci kaza! Cenazeye giden araç takla attı: 4 ölü, 2 yaralı - GündemCenaze yolunda feci kaza!
Sonraki Haber Yükleniyor...