Esenyurt'ta korkunç olay! 3 yaşındaki çocuğu araba ile ezip kaçtı

Düğün için ailesi ile Erzurum'dan İstanbul'a gelen 3 yaşındaki Ferman'a araba çarptı. Talihsiz çocuk ailesinin gözleri önünde can verirken sürücü ise aracından inerek kayıplara karıştı. Dehşet anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 22.00 sıralarında İstanbul Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Ali Rıza Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. Yakınlarının düğünü için ailesi ile Erzurum'dan İstanbul'a gelen 3 yaşındaki Ferman Işık salondan çıkarak bir anda yola doğru koştu. O esnada seyir halinde olan bir araç küçük çocuğu ezdi.

SÜRÜCÜ ARACINDAN İNDİĞİ GİBİ KAÇTI

Kaza sonrası çocuk ağır yaralanırken sürücü ise aracından indiği gibi kayıplara karıştı. Olay yeri savaş alanına döndü, ihbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

ÇOCUK KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ

Polis ekipleri cadde üzerinde şerit çekerek önlem aldı. Ağır yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk hayatını kaybetti. Caddeye gelen olay yeri inceleme ekipleri, kaza ile ilgili çalışma yaparken polis ekiplerinin sürücüyü arama çalışmaları devam ediyor. Araç, çekici yardımı ile götürüldü. Yaşanan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.