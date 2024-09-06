Esenyurt'ta saldırgan polis ekiplerine silah çekti

Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgaya ikinci kez müdahale eden polis ekiplerine bir saldırgan tarafından silah çekildi. Elinde silahla polis ekiplerinin üzerine yürüyen saldırgan, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Olayda saldırganla birlikte 3 kişi gözaltına alındı.

Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgaya ikinci kez müdahale eden polis ekiplerine, olaya karışanlardan biri saldırınca ortalık adeta savaş alanına dönü.

Esenyurt Fatih Mahallesi Bahçeyolu Caddesi'nde saat 20.30 sıralarında 2 grup arasında "telefon hırsızlığı" nedeniyle kavga çıktı.

POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kalabalığı dağıtan polis ekipleri ardından olay yerinden ayrıldı.

Bir süre sonra iki grup yeniden kavgaya tutuştu. Bölgeye bir kez daha gelen polis ekipleri olaya müdahale etmeye çalıştı.

SALDIRGAN POLİSE SİLAH ÇEKTİ

Bu sırada Erol Y. isimli şahıs, kalabalığı dağıtmak isteyen polise saldırmaya kalkıştı. Erol Y. yanında getirdiği silahı çekerek polisin üzerine yürüdü.

Polis bunun üzerine havaya ateş açtı. Buna rağmen saldırgan, polisin üzerine yürümeye devam etti. Ardından polis, saldırganın bacağına bir el ateş etti.

GÖZALTINA ALINDILAR

18 suç kaydı olduğu öğrenilen saldıran yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Gözaltına alınan yaralı saldırgan hastaneye kaldırılırken, saldırganın abisi ve bir yakını da gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.