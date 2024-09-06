CHP Tüzük Kurultayı'nda 'Kılıçdaroğlu' krizi

Bugün resmi açılışı yapılan CHP Tüzük Kurultayı'nda gerilim yaşandı. Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultaya gelmemesini eleştirdi. Bunun üzerine Milletvekili Deniz Demir Horzum'a müdahale edince ortalık karıştı.

CHP sembolik açılışını Sivas'ta yaptığı Tüzük Kurultayı, bugün Ankara ATO Congresium’da resmen başladı.

Kurultay'da gerilim dolu anlar yaşanırken, Genel Başkan Özgür Özel yapılan çalışmaları anlattı.

TÜZÜK KURULTAYI MESAJI

Tüzük Kurultayı hakkında mesaj veren Özel, şunları söyledi:

"Bu tüzük ne Özgür Özel’in tüzüğüdür… İçinde taahhütlerimiz, siyasi partiler kanunun meydana getirdiği olanaksızlıklar mümkün olduğu kadar aşılıp ama pek çok noktada da o zorluklar yaşanıyor, dışında taahhütlerimiz bu tüzüğün içine derc edilmiştir."

KURULTAY'DA 'KILIÇDAROĞLU' KRİZİ!

CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultaya gelmemesini eleştirmesi üzerine Kurultay'da ortalık karıştı.

CHP Milletvekili Deniz Demir'in Horzum'a müdahale etmesi üzerine gerginlik yaşanması, gündem oldu.

ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

Kurultay'a CHP eski Genel Başkanları Hikmet Çetin, Altan Öymen, Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, partinin Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çok sayıda belediye başkanı ve partililer katıldı.