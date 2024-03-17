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Haberler > Gündem > Esenyurt'taki tır garajında yangın çıktı, çok sayıda araç kül oldu

Esenyurt'taki tır garajında yangın çıktı, çok sayıda araç kül oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Esenyurt’ta tır garajında park halinde olan silikon yüklü tırda cayır cayır yandı. Hızla büyüyen alevler kısa sürede yandaki tırlara da sıçradı. İhbar üzerine adrese kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, 4 tır ise kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi 319. Sokak’ta özel bir tır parkında yaşandı.

Esenyurt'taki tır garajında yangın çıktı, çok sayıda araç kül oldu - 1. Resim

ALEVLER YANDAKİ TIRLARA SIÇRADI

Henüz belirlenemeyen bir sebeple silikon yüklü bir tırda yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler yandaki 4 tıra daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi geldi.

Esenyurt'taki tır garajında yangın çıktı, çok sayıda araç kül oldu - 2. Resim

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alınırken ölen ya da yaralanan olmadı. Çıkan yangın sebebiyle maddi hasar meydana gelirken 4 tır kullanılamaz hale geldi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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