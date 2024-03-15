İzmir Kemalpaşa'da soğuk hava deposunda yangın! İzmir yangın son durum

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Mart 2024 14:28 - Güncelleme: 15 Mart 2024 14:29 - Güncelleme:

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir lojistik firmasının deposunda yangın çıktı. Peki, İzmir'de yanan yer hangisi, nerede? İzmir'de nerede yangın oldu? İzmir'deki yangın hangi semtte? İzmir'deki depo yangını söndü mü? İzmir yangın son durum haberimizde.