İzmir Kemalpaşa'da soğuk hava deposunda yangın! İzmir yangın son durum
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir lojistik firmasının deposunda yangın çıktı. Peki, İzmir'de yanan yer hangisi, nerede? İzmir'de nerede yangın oldu? İzmir'deki yangın hangi semtte? İzmir'deki depo yangını söndü mü? İzmir yangın son durum haberimizde.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir lojistik firmasının deposunda çıkan yangın büyük panik oluşturdu. Boya yapımında kullanılan kimyasal maddelerin alevleri tüm binayı biranda kaplarken, bölgeye onlarca itfaiye ekibi sevk edildi. İzmir'de hangi depoda yangın çıktı? İzmir Kemalpaşa'da neresi yanıyor? Son dakika İzmir yangın detayları haberimizde.
İZMİR'DEKİ YANGIN HANGİ SEMTTE?
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, bir lojistik firmasının soğuk hava deposunda yangın çıkarken, çok sayıda itfaiye ekibi alevlere müdahale etti. Dumanların kilometrelerce uzaktan bile görülebildiği yangında depodaki yanıcı maddelerin yanmasıyla ekiplerin çalışmasını güçleşti. Alev topuna dönen soğuk hava deposunda zaman zaman patlamalar meydana geliyor.
İZMİR YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?
Lojistik firmasının deposunda çıkan yangın büyük panik oluşturdu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, hasarın boyutları inceleniyor. Yangının çıkış nedeni hakkında net bir bilgi bulunmamakla birlikte, yetkililerin tahminlerine göre, elektrik kontağı veya diğer dış etkenlerin yangına yol açmış olabileceği üzerinde duruluyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi