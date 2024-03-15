İzmir'de fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı, ekipler olay yerinde
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde kimyasal malzemelerin bulunduğu bir depoda yangın çıktı. Dumanlar kilometrelerce uzaktan görülebilirken, çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Sütçüler Mahallesi'ndeki boya yapımında kullanılan kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Alevlerin hızla büyüdüğü depo bölgesine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Depoda yangın nedeniyle patlamalar yaşandı, çevredeki iş yerleri tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı