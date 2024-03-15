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Haberler > Gündem > İzmir'de fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı, ekipler olay yerinde

İzmir'de fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı, ekipler olay yerinde

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Haber, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde kimyasal malzemelerin bulunduğu bir depoda yangın çıktı. Dumanlar kilometrelerce uzaktan görülebilirken, çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Sütçüler Mahallesi'ndeki boya yapımında kullanılan kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir'de fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı, ekipler olay yerinde - 1. Resim

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Alevlerin hızla büyüdüğü depo bölgesine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Depoda yangın nedeniyle patlamalar yaşandı, çevredeki iş yerleri tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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