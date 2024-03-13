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Bursa'da palet fabrikasında yangın

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bursa Nilüfer'de palet imalat fabrikasının depo kısmında yangın çıktı. Yangın 2 saatlik müdahale sonrası söndürüldü. Koluna palet düşen bir işçi ise yaralandı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Doğanköy Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir palet imalat fabrikasının depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında, koluna palet düşen bir işçi hafif yaralandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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