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Haberler > Gündem > Kastamonu’da sıcak saatler! Şehit annesi evinde çıkan yangında yaralandı

Kastamonu’da sıcak saatler! Şehit annesi evinde çıkan yangında yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kastamonu’da evi yanan şehit annesi ölümden döndü. İhbar üzerine adrese gelen ekipler yangına kısa sürede müdahale ederken, sağlıkçılar da yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Alevlerin küle çevirdiği ev ise kullanılmaz hale geldi.

Olay, Cide ilçesine bağlı Öveçler köyünde yaşandı. Şehit Jandarma Er Mevlüt Tepe’nin annesi Fatma Tepe’nin evinde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı.

Kastamonu’da sıcak saatler! Şehit annesi evinde çıkan yangında yaralandı - 1. Resim

ŞEHİT ANNESİ HASTANELİK OLDU

Yangında şehit annesi Fatma Tepe yaralandı. Adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralı kadın ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu’da sıcak saatler! Şehit annesi evinde çıkan yangında yaralandı - 2. Resim

YANAN EV KÜLE DÖNDÜ

Yangın ihbarının ardından bölgeye Cide itfaiye ekipleri ile Cide Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması ile yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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