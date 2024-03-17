Kastamonu’da sıcak saatler! Şehit annesi evinde çıkan yangında yaralandı

Kastamonu’da evi yanan şehit annesi ölümden döndü. İhbar üzerine adrese gelen ekipler yangına kısa sürede müdahale ederken, sağlıkçılar da yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Alevlerin küle çevirdiği ev ise kullanılmaz hale geldi.

Olay, Cide ilçesine bağlı Öveçler köyünde yaşandı. Şehit Jandarma Er Mevlüt Tepe’nin annesi Fatma Tepe’nin evinde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı.

ŞEHİT ANNESİ HASTANELİK OLDU

Yangında şehit annesi Fatma Tepe yaralandı. Adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralı kadın ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

YANAN EV KÜLE DÖNDÜ

Yangın ihbarının ardından bölgeye Cide itfaiye ekipleri ile Cide Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması ile yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.