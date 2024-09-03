Eşine küsen adam evi terk etti, cesedi günler sonra bulundu!

Manisa'da, eşiyle küs olduğu için eve gitmediği iddia edilen 5 çocuk babası Ömer Yılmaz (57) arabasında ölü bulundu.

Olay, Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Araç içerisinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler otomobili incelerken şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

EVİ TERK EDİP ARABASINA TAŞINDI!

Yapılan incelemelerde ölen şahsın 57 yaşındaki 5 çocuk babası Ömer Yılmaz olduğu belirlendi. Bir süredir eve gelmediği midesinde ve aort damarlarında sorunların olduğu öğrenilen Yılmaz'ın arabada barındığı ve ölümü üzerinden bir kaç gün geçtiği tahmin ediliyor.

CESEDİNİ KARISI TEŞHİS ETTİ

Cesedi teşhis etmek için olay yerine gelen eşi Hasibe Yılmaz jandarma ekiplerinin yardımıyla ayakta durabildi. Talihsiz adamın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Yılmaz'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.