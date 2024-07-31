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Eski AK Partili Belediye Başkanı Ahmet Soğuk cinayetinde çarpıcı detaylar! Her şeyi ilmek ilmek işlemişler

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un ölümüyle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü serbest kaldı. Tetikçinin pusu kurdukları yere defalarca kez gittiği ve korkutmak için ateş ettiği öğrenildi. Cinayetin alacak-verecek meselesi sonucu işlendiği ortaya çıktı. 

Sakarya'nın Ferizli ilçesi geçtiğimiz cumartesi günü AK Partili eski Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un cinayeti ile sarsıldı. 

Ferizli ilçesi Yeni Mahalle'de meydana gelen ve seyir halindeyken silahlı saldırı neticesinde hayatını kaybeden eski belediye başkanı Ahmet Soğuk'un öldürülmesine ilişkin polis ekipleri ummalı bir çalışma neticesinde yaklaşık 15 saat sonra 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Eski AK Partili Belediye Başkanı Ahmet Soğuk cinayetinde çarpıcı detaylar! Her şeyi ilmek ilmek işlemişler - 1. Resim

4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Yapılan çalışma neticesinde 3 şahıs serbest bırakılırken M.F.Ö.(29), N.E. (39), O.E. ve M.G.'nin sorgularına devam edildi.

Yapılan sorgulama taktikleriyle M.F.Ö. isimli şüpheli, Ahmet Soğuk'a korkutmak için ateş ettiğini ve olayı gerçekleştirdiği yere birçok kez giderek plan yaptıklarını itiraf etti. Alacak verecek sebebiyle işlenen cinayette aralarında azmettiricinin de bulunduğu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eski AK Partili Belediye Başkanı Ahmet Soğuk cinayetinde çarpıcı detaylar! Her şeyi ilmek ilmek işlemişler - 2. Resim

AHMET SOĞUK NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

27 Temmuz Cumartesi günü yaşanan olayda Sakarya'da yaşayan Ferizli eski Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, Yeni Mahalle'de bulunan evinden çıkıp aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Kurşunun isabet ettiği Soğuk'un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde aracı tarlaya girdi.

Eski AK Partili Belediye Başkanı Ahmet Soğuk cinayetinde çarpıcı detaylar! Her şeyi ilmek ilmek işlemişler - 3. Resim

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Soğuk'un hayatını kaybettiğini belirledi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş'ta bölgeye geldi.

Eski AK Partili Belediye Başkanı Ahmet Soğuk cinayetinde çarpıcı detaylar! Her şeyi ilmek ilmek işlemişler - 4. Resim

Olayı duyan Soğuk'un yakınları ise fenalık geçirdi. Soğuk'un cansız bedeni savcı incelemesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki morga sevk edildi. Adeta kurşun yağmuruna tutulan otomobil ise yapılan incelemelerin ardından çekici yardımıyla otoparka sevk edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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