Eski bakan Yaşar Yakış'a son veda! Özel ve Kılıçdaroğlu da törene katıldı
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Vefat eden eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.
Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış, dün Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti. Vefat eden eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.
KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL DE KATILDI
Törene, Yakış'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, eski TBMM Başkanları Cemil Çiçek, Bülent Arınç, İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, eski Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ile Meclis personeli katıldı.
DÜZCE'DE TOPRAĞA VERİLECEK
Yakış'ın naaşı, Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Çuhallı Çarşı Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından Osmaniye Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Düzce'de 1938 yılında doğan Yakış, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Farklı ülkelerde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevlerinde bulunan Yakış, 2002'de Düzce'den Milletvekili seçildi. Yakış, 19 Kasım 2002-14 Mart 2003 tarihleri arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. Fransızca, İngilizce ve Arapça bilen Yakış evli ve bir çocuk babasıydı.
Kaynak: Anadolu Ajansı