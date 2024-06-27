Eski bakan Yaşar Yakış'a son veda! Özel ve Kılıçdaroğlu da törene katıldı

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı 27 Haziran 2024 13:02 - Güncelleme: 27 Haziran 2024 13:09 - Güncelleme:

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Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Vefat eden eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.