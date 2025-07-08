Eski belediye başkanı denizde yüzerken kalp krizi geçirerek öldü

Eski Menemen Belediyesi Başkanı Tahir Şahin, bu sabah denizde yüzerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Bu sabah saat 08.15'te edinilen bilgiye göre, yaz tatilini Yeni Foça’daki yazlığında geçiren eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, Burunucu mevkiinde denize girdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bir süre sonra fenalaşan Şahin'e ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Şahin, Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahaelesine rağmen Şahin'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Tahir Şahin

Tahir Şahin, Menemen'de 1999-2019 yılları arasında belediye başkanlığı yaptı.