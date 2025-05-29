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Eski eşiyle kavga etti, evi ateşe verdi! Arkasına bakmadan gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Eski eşiyle kavga etti, evi ateşe verdi! Arkasına bakmadan gitti
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karaman'da eski eşiyle kavga eden adam, benzinle evini ateşe vererek yaktı. Olay yerinden ayrılan öfkeli adam, karakola gidip teslim oldu.

Bugün öğle saatlerinde Şeyh Edebali Mahallesinde, eşinden kısa süre önce boşandığı öğrenilen O.A. isimli öfkeli koca, eski eşi S.T. ile sabah saatlerinde evlerinde yeniden tartışarak kavga etti.

EVİ YAKIP ORADAN AYRILDI

Bunun üzerine S.T. evden ayrılarak bir yakınının evine gitti. Duruma öfkelenen koca da benzinle evi ateşe vererek evden ayrıldı. Alevler kısa sürede evi sararken, komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

Eski eşiyle kavga etti, evi ateşe verdi! Arkasına bakmadan gitti - 1. Resim

EŞYALAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye erleri yangında içeriden çıkardığı cep telefonu ve takıları polise teslim etti. Yangında ise evin içindeki eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olaydan sonra evden ayrılan O.A., Yunus Emre Polis Merkezine giderek teslim oldu.

Eski eşiyle kavga etti, evi ateşe verdi! Arkasına bakmadan gitti - 2. Resim

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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