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Eski Müsteşar Sefer Bakır Rize'de toprağa verildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Eski Müsteşar Sefer Bakır Rize&#039;de toprağa verildi
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

T.C. Enerji Bakanlığı eski müsteşarlarından ve EPDK Üyesi Rizeli Sefer Bakır tedavi gördüğü Başkent'te dün vefat etti.

EPDK Kurul Üyesi ve Enerji Bakanlığı eski Müsteşar Yardımcısı Sefer Bakır vefat etti.

24. Dönem AK Parti Samsun Milletvekili Prof. Dr. Tülay Bakır’ın eşi olan Sefer Bakır, 2 kız çocuk babası ve Rize’nin Çaycılar Köyü'nden Merhum Rıza Bakır’ın oğlu, Necmi ile Necati Bakır’ın kardeşiydi.

Dün Ankara’ da vefat eden bugün Baba ocağı Rize’de toprağa verilen Sefer Bakır, Çaykur’da bir dönem Personel Daire Başkanlığı yapmıştı.

Sefer Bakır’ a Allah’ tan Rahmet, başta eşi Prof. Dr. Tülay Bakır’ a, Kızları Dr. Ayşe Bakır ve Av. Asiye Bakır’a, Abileri Necmi ve Necati Bakır’a, tüm Ailesine, sevenlerine, dost ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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