Eskişehir'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 30 Ağustos 2024 04:33 - Güncelleme: 30 Ağustos 2024 04:51 - Güncelleme:

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Eskişehir'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.