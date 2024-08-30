Eskişehir'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı, ölü ve yaralılar var
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Eskişehir'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, gece yarısı Odunpazarı İlçesi 71 Evler Mahallesi Candanel Sokak'ta meydana geldi.
TERS YÖNDE GELDİ DEHŞET SAÇTI
Ters yönden gelen O.D.(64) idaresindeki otomobil ile M.R.O. idaresinde araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki otomobilin sürücüsü ve araçlarda yolcu olarak bulunan Mehmet Ali Kale (89), M.E.O (8), M.F.O.(8) ve F.K. (84) yaralandı.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçılar yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken 89 Mehmet Ali Kale'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.
KAZA ANI KAMERADA
Güvenlik kameralarına anbean yansıyan kazanın ardından Mehmet Ali Kale'nin cansız bedeni Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı