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Eskişehir'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Eskişehir&#039;de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, gece yarısı Odunpazarı İlçesi 71 Evler Mahallesi Candanel Sokak'ta meydana geldi.

TERS YÖNDE GELDİ DEHŞET SAÇTI

Ters yönden gelen O.D.(64) idaresindeki otomobil ile M.R.O. idaresinde araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki otomobilin sürücüsü ve araçlarda yolcu olarak bulunan Mehmet Ali Kale (89), M.E.O (8), M.F.O.(8) ve F.K. (84) yaralandı.

Eskişehir'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı, ölü ve yaralılar var - 1. Resim

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçılar yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken  89 Mehmet Ali Kale'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. 

Eskişehir'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı, ölü ve yaralılar var - 2. Resim

KAZA ANI KAMERADA

Güvenlik kameralarına anbean yansıyan kazanın ardından Mehmet Ali Kale'nin cansız bedeni Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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