Futbolcular trafik kazasına karıştı! Yaralılar var

Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı, kazada Kastamonusporlu futbolcular Yasin Davuş ve Oğuzhan Doğan dahil olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kastamonu Hepkebirler Mahallesinde, Kastamonusporlu futbolcu Yasin Davuş idaresindeki otomobil ile Efecan Fahrettin Yanıkoğlu yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile Yasin Davuş yönetimindeki otomobil ters döndü. Kazada her iki aracın sürücüsü ile Görkem Akbay, Koray Cebeci ve GMG Kastamonusporlu futbolcu Oğuzhan Doğan yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.