Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Futbolcular trafik kazasına karıştı! Yaralılar var

Futbolcular trafik kazasına karıştı! Yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Futbolcular trafik kazasına karıştı! Yaralılar var

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı, kazada Kastamonusporlu futbolcular Yasin Davuş ve Oğuzhan Doğan dahil olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kastamonu Hepkebirler Mahallesinde, Kastamonusporlu futbolcu Yasin Davuş idaresindeki otomobil ile Efecan Fahrettin Yanıkoğlu yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile Yasin Davuş yönetimindeki otomobil ters döndü. Kazada her iki aracın sürücüsü ile Görkem Akbay, Koray Cebeci ve GMG Kastamonusporlu futbolcu Oğuzhan Doğan yaralandı.

Futbolcular trafik kazasına karıştı! Yaralılar var - 1. Resim

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İntihar etmeye kalkıştı, ölüm bir saniyeyle teğet geçti! O anlar kamerada
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adana Mobilyacılar Sitesi'nde yangın! 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi - YaşamAdana Mobilyacılar Sitesi'nde yangın! 6 iş yeri hasar gördüDünyanın en yaşlı adamı John Tinniswood: Çok fazla yürüyüş yapardım - YaşamEn yaşlı adamdan uzun ömür için kısa cevapCezaevinden firar etti, sonra gidip teslim oldu - YaşamCezaevinden firar etti, sonra gidip teslim olduBurdur'un 2 ilçesini sağanak vurdu! Sürücüler zor anlar yaşadı - YaşamBurdur'un 2 ilçesini sağanak vurdu! Yollar göle döndüEsenyurt'ta site içerisinde gruplar çatıştı! Ölü ve yaralılar var - YaşamEsenyurt'ta site içerisinde gruplar çatıştı! 1 ölü, 3 yaralıAnkara'nın iki ilçesinde hareketli saatler! 5 ölü, 3 yaralı - YaşamAnkara'da silahlar susmadı
Sonraki Haber Yükleniyor...