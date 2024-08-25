Kapalıçarşı'da korkutan yangın! Biri polis 2 kişi etkilendi

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 25 Ağustos 2024 08:55 - Güncelleme: 25 Ağustos 2024 09:03 - Güncelleme:

Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Tarihi Kapalıçarşı'da bulunan bir kuyumcu atölyesinde sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Biri polis memuru olmak üzere 2 kişi dumandan etkilendi.