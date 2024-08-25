Kapalıçarşı'da korkutan yangın! Biri polis 2 kişi etkilendi
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Tarihi Kapalıçarşı'da bulunan bir kuyumcu atölyesinde sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Biri polis memuru olmak üzere 2 kişi dumandan etkilendi.
İstanbul Fatih'te bulunan ve her gün binlerce insanın ziyaret ettiği tarihi Kapalıçarşı'da sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Saat 07.50 sıralarında bir kuyumcu atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İKİ KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Yangının dumanını gören çevredeki vatandaşlar, 112'ye ihbarda bulundu. İhbar üzerine yangın bölgesine ulaşan itfaiye alevleri söndürdü. Yangın nedeniyle olay yerinde bulunan birisi polis memuru 2 kişi dumandan etkilenirken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İtfaiye ekipleri tarafından yanan iş yeri söndürülürken nedeninin yapılacak olan inceleme sonrası ortaya çıkacağı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı