Huzurevinde çıkan yangında hastanelik olan 2 kişi hayatını kaybetti

Antalya'da bir huzurevinde çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan yaralılardan 80 yaşındaki Kerim Güvenç ve 61 yaşındaki Yüksel Çankaya tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, 14 Ağustos'ta özel bir huzurevinde çıkan yangında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılmıştı. İtfaiye, polis ve huzurevi personeli vatandaşların da yardımıyla içeride kalan diğer yaşlıları tahliye etmişti.

HUZUREVİ YETKİLİLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Yangında dumandan etkilenerek Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yüksel Çankaya (61), 10 gün süren tedavisine rağmen hayatını kaybetti. Çankaya'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenazenin, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Ayazini Köyü mezarlığına defnedileceği bildirildi. Çankaya'nın ailesinin huzurevi yetkililerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

ODA ARKADAŞIYMIŞ

Öte yandan yangında yaralananlardan Kerim Güvenç'in (80) de üç gün önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yangında hayatlarını kaybeden Çankaya ve Güvenç'in oda arkadaşı olduğu bildirildi.