Eskişehir'de hareketli gece! Taksi ve lüks otomobili gasbetti, polis kovalamacasında yakalandı

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 1 Temmuz 2024 08:43 - Güncelleme: 1 Temmuz 2024 09:30 - Güncelleme:

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Eskişehir’de 24 yaşındaki genç, önce bıçak zoruyla ticari taksiyi daha sonra da lüks bir otomobili gasbetti. Kovalamaca sonucunda yakalanan şahsın, uyuşturucu etkisinde olduğu ortaya çıktı.