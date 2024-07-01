Eskişehir'de hareketli gece! Taksi ve lüks otomobili gasbetti, polis kovalamacasında yakalandı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Eskişehir’de 24 yaşındaki genç, önce bıçak zoruyla ticari taksiyi daha sonra da lüks bir otomobili gasbetti. Kovalamaca sonucunda yakalanan şahsın, uyuşturucu etkisinde olduğu ortaya çıktı.
Gece saat 00.30 sularında Tunalı Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi’nde müşteri gibi davranarak durdurduğu ticari taksiyi bıçak zoruyla gasp eden 24 yaşındaki Kaan Ali E., olay yerinden kaçtı.
LÜKS OTOMOBİLİ DE GASP ETMİŞ
Taksi şoförünün ihbarı üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Gasp edilen taksiyi Sümer Mahallesi Muhsin Ertuğrul Sokak’ta terk edilmiş vaziyette bulan ekipler, şüpheli şahsın aynı bölgede bulunan lüks otomobili de gasp ederek kaçtığını tespit etti.
KOVALAMACANIN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI
Gelişmelerin ardından kent genelinde görevli tüm personeller ile şüpheli şahsın muhtemel kaçış güzergahlarında tedbir alındı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda şüpheli şahıs, kısa bir süre içinde gasp ettiği lüks otomobil ile seyir halindeyken kovalamaca sonucu Akcami Mahallesi’nde yakalandı. Polis ekiplerinin etkisiz hale getirdiği şüpheli gözaltına alındı.
UYUŞTURUCU MADDE ETKİSİNDEYMİŞ
Gözaltına alınan 24 yaşındaki Kaan Ali E., hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu belirlenen şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi. Gasp edilen ticari taksi ve lüks otomobil, polis ekiplerince sahiplerine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı