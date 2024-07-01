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Kayseri'de gerilim sürüyor! Öfkeli kalabalık yabancılara ait araçları ateşe verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kayseri, Melikgazi, Suriye, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri'de Suriye uyruklu bir şahsın 5 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddiası sonrası ortalık savaş alanına döndü, çıkan olaylarda çok sayıda polis yaralandı. Yapılan tüm uyarılara rağmen gerilim devam ediyor, öfkeli kalabalık son olarak yabacılara ait araçları, eve ve iş yerlerini ateşe verdi. Bölgede güvenlik önlemleri arttırıldı, işte son durum...

Olay Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşandı. İddiaya göre Suriye uyruklu bir şahıs 5 yaşındaki bir çocuğu taciz ederken yakalandı. Öfkeli halk sokaklara döküldü, her yer savaş alanına döndü. Peş peşe gelen itidal çağrılarına rağmen çıkan olaylarda çok sayıda polis hastanelik oldu.

Kayseri'de gerilim sürüyor! Öfkeli kalabalık yabancılara ait araçları ateşe verdi - 1. Resim

ARABA EV VE İŞ YERLERİ ATEŞE VERİLDİ

Danişmentgazi, Osmanlı ve Selçuklu mahallelerinde kalabalık gruplar; yabancı uyruklulara ait araçları ters çevirerek ateşe verdi.

Kayseri'de gerilim sürüyor! Öfkeli kalabalık yabancılara ait araçları ateşe verdi - 2. Resim

Ev ve iş yerleri de alev alev yandı. TOMA araçları ile itfaiye ekipleri şehirde çıkan yangınlara müdahalelerini sürdürüyor. 

Kayseri'de gerilim sürüyor! Öfkeli kalabalık yabancılara ait araçları ateşe verdi - 3. Resim

GİRİŞ ÇIKIŞLAR KONTROLLÜ YAPILIYOR

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde güvenlik önlemlerini artırdı. Mahallelere giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanıyor.

Kayseri'de gerilim sürüyor! Öfkeli kalabalık yabancılara ait araçları ateşe verdi - 4. Resim

10 POLİS YARALANDI

Özel harekat polisleri tarafından alınan şüpheli emniyete götürüldü.  Öte yandan çıkan olaylarda yaralanan 10 polis hastanelerde tedavi altına alındı.

Kayseri'de gerilim sürüyor! Öfkeli kalabalık yabancılara ait araçları ateşe verdi - 5. Resim

Kayseri'de gerilim sürüyor! Öfkeli kalabalık yabancılara ait araçları ateşe verdi - 6. Resim

VALİ ÇİÇEK "DAĞILIN" ÇAĞRISINA BULUNDU

Bölgeye gelen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek vatandaşları sakinleştirmek için görüşmeler yaptı. Burada konuşan Vali Çiçek; "Ben sizin öfkenizi çok iyi anlıyorum. Gerçekten çok kızgın olduğunuzu ve bu olayın alçak bir olay olduğunu biliyorum. Size valiniz olarak söz veriyorum. Bir daha Danişmentgazi Mahallesi'nde böyle alçaklık olmayacak. Hiçbir polisimizin ve vatandaşımızın burnu kanamasın. Ne gerekirse yapacağız. Ama şu an dağılalım. Ne polisimizin ne de kimsenin canı yansın. Lütfen herkes evlerine gitsin. Devlet gereğini sonuna kadar yapacak" ifadelerini kullandı.

Kayseri'de gerilim sürüyor! Öfkeli kalabalık yabancılara ait araçları ateşe verdi - 7. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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