Eskişehir'de skandal olay! Cami cami gezip Kur'an-ı Kerim yırttı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Eskişehir'de Muhammed Enes S. isimli adam alkollü halde iki camiye girerek Kur'an-ı Kerim yırttı. Cami çıkışında yakalanarak gözaltına alınan adam adliyeye sevk edildi.
Eskişehir'in Vişnelik Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir şahıs Beyazıt Camii ve Reşadiye Camii'sine girip terör estirdi.
Alkollü halde Kur'ı-ı Kerimleri yırtarak zarar veren şahsı vatandaşlar ihbar etti. İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Muhammed Enes S.’yi cami çıkışında yakalayarak gözaltına aldı.
1.81 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Sağlık kontrolünden geçirilen ve 1.81 promil alkollü olduğu belirlenen Muhammed Enes S., emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Dini değerleri alenen aşağılama’ suçu çerçevesinde adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı