Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Eskişehir'de skandal olay! Cami cami gezip Kur'an-ı Kerim yırttı

Eskişehir'de skandal olay! Cami cami gezip Kur'an-ı Kerim yırttı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Eskişehir&#039;de skandal olay! Cami cami gezip Kur&#039;an-ı Kerim yırttı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de Muhammed Enes S. isimli adam alkollü halde iki camiye girerek Kur'an-ı Kerim yırttı. Cami çıkışında yakalanarak gözaltına alınan adam adliyeye sevk edildi. 

Eskişehir'in Vişnelik Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir şahıs Beyazıt Camii ve Reşadiye Camii'sine girip terör estirdi. 

Alkollü halde Kur'ı-ı Kerimleri yırtarak zarar veren şahsı vatandaşlar ihbar etti. İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Muhammed Enes S.’yi cami çıkışında yakalayarak gözaltına aldı.

Eskişehir'de skandal olay! Cami cami gezip Kur'an yırttı - 1. Resim

1.81 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Sağlık kontrolünden geçirilen ve 1.81 promil alkollü olduğu belirlenen Muhammed Enes S., emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Dini değerleri alenen aşağılama’ suçu çerçevesinde adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de skandal olay! Cami cami gezip Kur'an yırttı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hollanda’daki Fintek Fuarı’nda Türkiye rüzgarı!Mehmet Ali Erbil ekranlara geri dönüyor, Turnike başlıyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Zonguldak'ta maden ocağında göçük! - GündemZonguldak'ta maden ocağında göçük!Polislerin şüphesi gerçeği ortaya çıkarmıştı: Şule'nin katili her şeyi itiraf etti - GündemPolislerin şüphesi gerçeği ortaya çıkarmıştı: Şule'nin katili her şeyi itiraf ettiKonteynerde bulunan cesedin sırrı çözüldü! Karısını öldürüp çuvalla çöpe atmış - GündemKonteynerde bulunan cesedin sırrı çözüldüKöpeklerin havladığı noktaya giden ekipler, erkek cesedi buldu - GündemKöpeklerin havladığı yerde, korkunç manzarayla karşılaştılarDışişleri Bakanı Hakan Fidan Çin'de Gazze mesajı verdi! İki devletli çözüm için kritik çağrı - GündemPekin'de Gazze çağrısı! İki devletli çözümVilla diye başladıkları proje üniversite yerleşkesine döndü! Tüm kuralları çiğneyerek ölüme davetiye çıkardı - GündemVilla olarak başlayan proje bakın neye döndü
Sonraki Haber Yükleniyor...