Polislerin şüphesi gerçeği ortaya çıkarmıştı: Şule'nin katili her şeyi itiraf etti

Arnavutköy'de kardeş cinayeti: Para uğruna peş peşe bıçakladı! O anlar kameralara yansıdı

Arnavutköy'de kardeş cinayeti: Para uğruna peş peşe bıçakladı! O anlar kameralara yansıdı

Mersin'de Şule Özlem U.'yu öldüren Ali Y. cinayeti itiraf etti. Ali Y. genç kadını öldürüp, evindeki çelik kasayı da çaldığını söyledi.

Mersin'in Yenişehir ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde bir apartman dairesinde meydana gelen olayda, dün 40 yaşındaki Şule Özlem U. evinde ölü bulunmuştu.

Genç kadının boğularak öldürülmüş bulunmasına ilişkin gözaltına alınan Ali Y'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ÖLDÜRÜP EVİNİ SOYDU

Zanlının emniyetteki ifadesinde, olayın yaşandığı akşam birlikte vakit geçirdiği Şule Özlem U'yu darp ettiğini, daha sonra içinde para olan çelik kasayı alarak adresten ayrıldığın söylediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Önceki gece polis ekipleri, merkez Toroslar ilçesindeki Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali arkasında bulunan Heliport civarında şüphe üzerine motosikleti durdurmuş, yapılan kontrolde Ali Y.'nin (20) kullandığı motosiklet üzerinde parçalanmış çelik kasa ve içerisinde yüklü miktarda para olduğu tespit edilmişti.

Şüphelinin kasayı Yenişehir ilçesindeki İnönü Mahallesi 1401. Sokak'ta bulunan bir daireden aldığını belirtmesi üzerine adrese giden polis ekipleri, itfaiyenin yardımıyla girdikleri dairede Şule Özlem U.'nun (40) cesediyle karşılaşmıştı. Yapılan ilk incelemede kadının boğularak hayatını kaybettiği belirlenirken, Ali Y. gözaltına alınmıştı.

Şule Özlem U'nun cenazesi ise morgdaki işlemlerin ardından Afetevler Mezarlığında toprağa verilmişti.