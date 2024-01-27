Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Eskişehir'de vahşet! Göbek bağı dahi düşmemiş bebeğin cesedi çöplükten çıktı

    Eskişehir'de korkunç bir olay yaşandı! Şehir çöplüğünde bulunan bir poşetin içinden göbek bağı üzerinde yeni doğmuş bir kız bebek cesedi bulundu.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Eskişehir&#039;de vahşet! Göbek bağı dahi düşmemiş bebeğin cesedi çöplükten çıktı
    Eskişehir, Bebek, Çöplük, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Eskişehir şehir çöplüğünde bulunan ayrıştırma tesisinde, bir poşetin içinden yeni doğmuş bebek cesedi çıktı.

    ÇÖPLÜKTE YENİ DOĞMUŞ KIZ BEBEK CESEDİ BULUNDU

    Eskişehir-Seyitgazi yolunda bulunan şehir çöplüğünde çalışanlar personeller tarafından bebek cesedi bulundu. Çöp arabaları ile kentin çeşitli yerlerinden getirilen çöplerin incelendiği ayrıştırma tesisinde, beyaz bir poşetin içinde yeni doğmuş, kordonu kesik kız bebeği cesedi bulan çalışanlar, durumu yetkililere bildirdi.

    İNCELEME BAŞLADI

    İhbar üzerine olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince inceleme başlatıldı.

    KORDONU HENÜZ ÜZERİNDE

    Kordonun henüz üzerinde olmasından dolayı evde doğduğu belirlenen bebek cesedi, otopsi işlemlerinin yapılması için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    EskişehirBebekÇöplük
    Haberler > Gündem > Eskişehir'de vahşet! Göbek bağı dahi düşmemiş bebeğin cesedi çöplükten çıktı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz - Gündem35 bin sağlık personeli alınacakAK Parti, İzmir'de 5 ilçeyi MHP'ye bıraktı - GündemAK Parti, İzmir'de 5 ilçeyi ortağına bıraktıBursa'da indirim izdihamı! Kadınlar düşe kalka girdiği mağazada birbirlerini ezdi - GündemDüşe kalka girdikleri mağazada birbirlerini ezdilerMersin'de fabrika yangın! Kara dumanlar gökyüzünü sardı - GündemMersin'de fabrika yangın! Kara dumanlar gökyüzünü sardıMHP 55 adayını daha açıkladı! İşte isim isim tam liste - GündemMHP 55 adayını daha açıkladıLiseli genci ölüme götüren kavganın görüntüleri ortaya çıktı! Ayırmak yerine alkış tutmuşlar - GündemLiseli genci ölüme götüren kavganın görüntüleri ortaya çıktıEşini ve 4 çocuğunu gömdüğü enkazın başında elinde fotoğraflarla bekliyor - Gündem'O geceyi hatırlamak istemiyorum'Güney Amerika ülkesi Guatemala 6.1'lik depremle sarsıldı - GündemGüney Amerika ülkesi 6.1 ile sallandıKoronavirüs aşısı olanlara tazminat ödenmeye başlandı! İşte başvuru şartları - GündemKoronavirüs aşısı olanlara tazminat ödenmeye başlandı! İşte başvuru şartları100 kişiye mezar olmuştu! Hisami Apartmanı'nın firari müteahhidi İstiklal'de yakalandı - GündemDiyarbakır'daki firari müteahhit İstiklal'den çıktı
    Sonraki Haber Yükleniyor...