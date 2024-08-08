Estetik operasyonunda hayatını kaybeden Manolya Oktay'ın ölüm nedeni belli oldu!

Fransa'dan Türkiye'ye estetik ameliyat için gelen Manolya Oktay, 2020 yılında özel bir hastanede operasyon sırasında bitkisel hayata girerek hayatını kaybetti. Adli Tıp raporuna göre, Oktay'ın ölümünün 'anestezik maddeye bağlı şok geçirmesi ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği' belirlendi. Doktorların herhangi bir kusurunun bulunmadığı belirtilen rapordan 3 yıl sonra Savcılık 'kovuşturmaya yer yok' kararı verdi, acılı aile karara itiraz etti.

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Manolya Oktay Fransa'nın başkenti Paris'te hukuk fakültesi son sınıf öğrencisiydi. 20 Kasım 2020'de ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen Oktay, estetik ameliyat olmak için Taksim'deki özel bir hastaneyle anlaştı.

ESTETİK İÇİN GELDİĞİ HASTANEDE ÖLDÜ

24 yaşındaki genç kadın, aynı gün ameliyata alındı. Anestezi verildikten sonra kalp ritmi artan Oktay bir anda fenalaştı.

Nabzının durduğu bitkisel hayata girdiği iddia edilen Oktay, 40 gün yoğun bakımda tedavi gördü.

Oktay'ın ailesi tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda, genç kadının 40 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde yanlış antibiyotik tedavisine maruz kaldığı bu nedenle ölümüne neden olduğu ifade edildi.

Oktay'ın ameliyat sırasında vücuduna enjekte edilen anestezi ilaçlarının alerjen atken oluşturması üzerine kalp ritmini bozup oksijen almasını engellediği ve beyinde hasar medyana getirdiği de yine suç duyurusunda anlatıldı.

Acılı aile, dilekçede operasyonu gerçekleştiren doktorun kendilerine kızlarının 'anaflatik şok' olarak tabir edilen alerjik reaksiyona bağlı olarak hayatını kaybettiğini söylediğini ancak ölüm nedenini 'doğal ölüm' olarak girildiğini, Manolya Oktay'ın ölümüne neden olan ilacı dahi kendilerine belirtmediklerini anlattı.

Ailenin 165 bin TL ücret ödeyerek hastaneden cenazeyi teslim aldığı da öğrenildi.

ADLİ TIP RAPORU: DOKTORLARIN KUSURU YOK

Hastane yönetimi ve doktorların cezalandırılmasını talep edilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ardından dosya incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Adli Tıp Kurumu dosya üzerinde yaptığı incelemede söz konusu olayla ilgili maktulün üzerinde zamanında inceleme yapılarak dokularının incelenemediğini ancak mevcut dosyaya göre genç kadının ölümünün anestezik maddeye bağlı şok geçirmesi ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğunu belirtti.

Hazırlanan raporun devamında Manolya Oktay'ın komaya girmesinin ardından yapılan tıbbi uygulamaların tıp kurallarına uygun olduğunu belirterek doktorların herhangi bir kusuru bulunmadığını söyledi.

AİLE KARARA İTİRAZ ETTİ

Savcılık, Adli Tıp Kurumundan gelen raporun ardından olayın üzerinden geçen 3 yıl sonra kararını verdi. 7 şüpheli hakkında genç kadının ölümünde dâhilleri bulunmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar veren savcılık itiraz yolunun açık olduğunu belirtti.

Kararı öğrenen acılı aile ise savcılığın ve Adli Tıp Kurumunun hazırlamış olduğu raporun uygun olmadığını belirterek takipsizlik kararına itiraz etti.