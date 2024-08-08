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Fransa'nın Dilan Polat'ı! Fenomende ne ararsan var: Hırsızlık, çetecilik, adam kaçırma...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fransa&#039;nın Dilan Polat&#039;ı! Fenomende ne ararsan var: Hırsızlık, çetecilik, adam kaçırma...

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fransa gözaltına alınan 32 yaşındaki şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Aurélie Preston’ı konuşuyor. Dilan Polat’ı akıllara getiren genç kadının; adam kaçırma, çetecilik, silahla tehdit ve darp gibi birçok suça karıştığı tespit edildi.

Fransa’da şarkı söylemeye başlamadan önce çeşitli realite TV programlarına katılan 32 yaşındaki Instagram fenomeni Aurélie Preston, geçtiğimiz pazartesi günü Versay’daki adli polis binasında gözaltına alındı.

Genç kadının, intikam için eski erkek arkadaşının ailesinden birinin evinde gerçekleştirilen soygun ve kaçırma olayının emrini verdiğinden şüpheleniliyor.

650 BİN TAKİPÇİSİ VAR

Instagram’da 652.000 kişinin takip ettiği Preston’ın duruşması “organize çetede silahla soygun” iddiasıyla açılan adli soruşturma kapsamında hâlâ devam ediyor. Ayrıca iki şüpheli de gözaltına alındı.

Olay, 25 Haziran’da bir adamın kapısını açtığında çiçek teslimatçısı kılığında üç saldırganla karşılaşmasıyla başladı. Saldırganlar, ev sahibini silahla tehdit edip, bir sandalyeye bağlayarak 25.000 avro değerindeki iki büyük marka saatini çaldı. Onlar evde gezerken talihsiz adamın bağlarından kurtulup pencereden kaçmayı başardığı öğrenildi. 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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